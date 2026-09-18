Aparece un nuevo sensor oculto en la pantalla del iPhone 18 Pro

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Aparece un nuevo sensor oculto en la pantalla del iPhone 18 Pro

El último buque insignia de Apple, el iPhone 18 Pro, incorpora una innovación tecnológica cuyos detalles no se revelaron durante la presentación. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo cuenta con un sensor de iluminación infrarroja situado directamente bajo la pantalla en la parte superior, oculto de forma que no llame la atención de los usuarios. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según fuentes de Digital Chat Station, este nuevo sensor es mucho más difícil de detectar que la cámara bajo pantalla de los modelos iPhone Duo. Los ingenieros de Apple trabajan gradualmente para reducir la visibilidad de la cámara frontal y los sensores. El objetivo principal de la empresa es transformar, en el futuro, todo el panel frontal del smartphone en una pantalla única y completa, sin agujeros ni muescas.

La importancia de la nueva tecnología

Este enfoque permite eliminar gradualmente todos los elementos visibles en la parte frontal del iPhone. La mejora de las tecnologías bajo la pantalla no solo optimiza la estética, sino que ofrece nuevas comodidades al visualizar contenido en modo de pantalla completa. No obstante, la implementación de soluciones tan complejas en la producción masiva requiere una ingeniería de alta precisión.

Cabe recordar que la venta oficial de los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max comenzó hoy, 18 de septiembre, en la primera oleada de países. El gran interés por los dispositivos de nueva generación está generando una demanda significativa en el mercado global, y los entusiastas de la tecnología buscan hacerse con estos gadgets.

Al mismo tiempo, existen restricciones en las nuevas funciones para los usuarios de ciertas regiones. En particular, la fuente indica que los compradores en Rusia se enfrentarán a la imposibilidad de utilizar o a la limitación de al menos 18 servicios y funciones al utilizar el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Los procesos iniciales en el mercado también presentan situaciones curiosas. Por ejemplo, incluso antes del inicio de las ventas oficiales, los modelos iPhone 18 Pro Max se pusieron a la venta en el centro comercial «Gorbushka» de Moscú, alcanzando precios de hasta 900 000 rublos. Esto supone una nueva manifestación de la demanda tradicional y la política de precios especulativos que surge cada año con el lanzamiento de los nuevos dispositivos Apple.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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