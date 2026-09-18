«¡Si van a morir, váyanse a morir a su país!»: La declaración del viceprimer ministro de Tailandia

·13·Mundo
«¡Si van a morir, váyanse a morir a su país!»: La declaración del viceprimer ministro de Tailandia

En Tailandia, uno de los centros turísticos mundiales y destino favorito de millones de expatriados, se ha emitido una declaración inesperada y severa que ha causado un gran revuelo internacional. El viceprimer ministro y ministro del Interior, Anutin Charnvirakul, criticó duramente las demandas de extranjeros que solicitan crear cementerios privados en el país, lanzando una advertencia firme.

«Esto ha ido demasiado lejos, se están cruzando los límites. Deberían estar agradecidos de que les permitamos venir aquí... Si van a morir, váyanse a morir a su país. No hay necesidad de morir aquí. No intenten explotarnos», declaró Charnvirakul sin rodeos. Asimismo, ordenó a los gobernadores provinciales tomar medidas inmediatas contra las actividades ilegales de extranjeros y cualquier falta de respeto a las tradiciones, leyes y ciudadanos tailandeses.

¿Qué acciones de los extranjeros colmaron la paciencia del gobierno tailandés? ¿Se endurecerá el control sobre turistas y expatriados, y cómo afectará esto a la política turística del reino?

«¡No hay necesidad de morir aquí!»: Las tesis principales de Anutin Charnvirakul

Los puntos más importantes de la contundente declaración del gobierno tailandés:

  • «Una petición que cruza los límites»: El viceprimer ministro calificó la demanda de extranjeros de establecer cementerios privados en suelo tailandés como contraria a la soberanía estatal y al orden local;

  • Cultura de gratitud y hospitalidad: El funcionario enfatizó que los extranjeros deben estar agradecidos por la oportunidad de entrar, vivir y vacacionar en Tailandia;

  • No a la explotación: Se advirtió que se pondrá fin al abuso de los recursos naturales y la hospitalidad del país por parte de ciudadanos extranjeros para fines personales;

  • Llamado a regresar a su patria: Charnvirakul declaró abiertamente que si los extranjeros no pueden adaptarse a las costumbres y leyes locales o exigen lugares de entierro permanentes, deben ir a morir a sus países de origen.

Instrucciones estrictas a las provincias: Ola de redadas contra extranjeros

Nuevas normas y requisitos anunciados por el gobierno tailandés:

  • Golpe a negocios y actividades ilegales: Se intensificará la lucha contra el guiado ilegal, la venta de bienes raíces y el emprendimiento sin licencia por parte de extranjeros;

  • Tolerancia cero a la falta de respeto cultural: Se estableció que quienes falten al respeto a las tradiciones budistas, templos o ciudadanos tailandeses serán deportados inmediatamente e incluidos en una «lista negra»;

  • Responsabilidad de los gobernadores: Se ordenó a los líderes de centros turísticos como Phuket, Pattaya, Samui y Chiang Mai mantener un control estricto sobre el contingente extranjero.

Análisis internacional y perspectivas turísticas: Conclusiones de expertos

Análisis de politólogos y expertos en turismo internacional sobre la situación:

  • El pico del descontento local: Ante la migración masiva y el flujo de turistas, el aumento de los precios de la vivienda y el comportamiento arrogante de algunos extranjeros han generado una fuerte resistencia en la población local;

  • Respuesta de los políticos al público: La declaración agresiva y abierta de Charnvirakul es un paso populista, pero estratégico, para demostrar que el gobierno prioriza los intereses de sus ciudadanos;

  • Endurecimiento de las reglas: Tras esta controversia, se espera que la obtención de visas de larga duración, las transacciones inmobiliarias y las condiciones de residencia en Tailandia se vuelvan significativamente más complejas.

Esta contundente advertencia del gobierno tailandés demostró claramente que el orgullo nacional y las leyes del país anfitrión están por encima de cualquier ingreso turístico.

¿Cree que las palabras del viceprimer ministro tailandés son justas? ¿Hasta qué punto debe un extranjero respetar las leyes del país que visita? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta este análisis!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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