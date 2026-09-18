El secreto de un abdomen hinchado durante 30 años revelado en una operación: ¿qué encontraron los médicos?

En la India, un caso médico poco común sobre un hombre cuyo abdomen estuvo anormalmente hinchado durante más de 30 años ha vuelto a captar la atención pública. Los médicos inicialmente sospecharon de un tumor grande, pero lo que encontraron durante la cirugía fue mucho más inesperado.

El abdomen de un hombre llamado Sanju Bhagat creció durante muchos años. Los médicos tuvieron dificultades para determinar la causa.

En junio de 1999, su estado empeoró drásticamente. Cuando el abdomen presionó su diafragma y dificultó su respiración, fue trasladado de urgencia al hospital Tata Memorial de Mumbai.

Al principio, los especialistas supusieron que se trataba de un tumor grande. Sin embargo, durante la cirugía, el Dr. Ajay Mehta se encontró con una condición congénita extremadamente rara llamada «fetus in fetu».

En este caso, un gemelo se desarrolla dentro del cuerpo del otro durante el embarazo y no llega a desarrollarse por completo. De la cavidad abdominal de Bhagat se extrajo una estructura compuesta por tejidos pertenecientes a su gemelo, cuyo desarrollo se detuvo antes del nacimiento y que utilizaba el suministro de sangre de Bhagat.

Según los informes, la estructura extraída durante la operación pesaba aproximadamente 4 kilogramos. Se dice que cerca de 1 kilogramo consistía en cabello.