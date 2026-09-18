Xiaomi demuestra el funcionamiento de una fábrica inteligente autónoma mediante el sistema iBrain

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado el funcionamiento de su sistema inteligente iBrain, destinado a automatizar los procesos de producción en su nueva planta de última generación en Changping. Según el medio ixbt.com, esta plataforma innovadora integra sensores, actuadores y un sistema de toma de decisiones en un entorno digital unificado, elevando las capacidades de la planta de producción a un nivel completamente nuevo. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Actualmente, el proceso de ensamblaje de smartphones modernos implica cientos de operaciones complejas que requieren una precisión extremadamente alta. En particular, la etapa de instalación del panel trasero, es decir, la tapa de la batería sobre el chasis, exige una atención especial y excelencia tecnológica. En esta operación crítica, la separación entre la tapa y los bordes laterales del cuerpo no debe superar los 0,05 mm en cada lado, es decir, el grosor de un cabello humano.

Eficacia del sistema iBrain

Según el fundador Lei Jun, anteriormente los ingenieros debían dedicar unas cuatro horas a ajustar manualmente estos parámetros tecnológicos ultra precisos. La nueva plataforma iBrain analiza profundamente todo el proceso, sugiere automáticamente los valores óptimos y, como resultado, esta operación de ajuste se ha reducido a solo dos minutos.

Asimismo, el tiempo necesario para detectar y solucionar averías en la línea de producción se ha reducido drásticamente. Mientras que este proceso solía tomar hasta dos horas, gracias a las modernas soluciones inteligentes, ahora bastan tres minutos para resolver el problema.

Un entorno de producción de autoaprendizaje

La base de este proceso de mejora continua se apoya en la plataforma industrial especializada de Xiaomi. El sistema recopila sistemáticamente los resultados de los ajustes previos y las averías resueltas. Cada episodio de producción se convierte en un nuevo conjunto de datos para futuras decisiones.

En la práctica, esto garantiza que la fábrica aprenda continuamente y se vuelva más inteligente cada día. El aumento de la velocidad de producción y la resolución de problemas en cuestión de minutos demuestran claramente cómo las fábricas tecnológicas del futuro operarán de forma totalmente autónoma.