Un misterio de 1,4 millones de años resuelto: científicos descubren una especie de felino desconocida en los bosques de Bolivia

Se ha identificado una especie de felino salvaje previamente desconocida para la ciencia en los bosques montañosos de los Yungas, en Bolivia. Los científicos señalan este hallazgo como la primera especie de felino nueva descrita en casi 100 años.

El animal, cuyo nombre científico es Leopardus tilcayo, es conocido como «tilcayo» por la población local.

Mide aproximadamente 46 centímetros de largo y pesa solo 1,4 kilogramos. Su pelaje es de color marrón claro con manchas irregulares en el cuerpo.

La nueva especie se distingue de otros «gatos tigre» por su pequeño tamaño y su apariencia única. Los investigadores analizaron el ADN de 38 gatos de diversas regiones de Sudamérica, incluidos ocho especímenes conservados en museos.

Los resultados del estudio genético revelaron que los «gatos tigre», anteriormente considerados un solo grupo, consisten en realidad en cinco especies genéticas distintas.

Según las estimaciones de los científicos, el ancestro del Leopardus tilcayo se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.