Un misterio de 1,4 millones de años resuelto: científicos descubren una especie de felino desconocida en los bosques de Bolivia

·15·Mundo
Un misterio de 1,4 millones de años resuelto: científicos descubren una especie de felino desconocida en los bosques de Bolivia

Se ha identificado una especie de felino salvaje previamente desconocida para la ciencia en los bosques montañosos de los Yungas, en Bolivia. Los científicos señalan este hallazgo como la primera especie de felino nueva descrita en casi 100 años.

El animal, cuyo nombre científico es Leopardus tilcayo, es conocido como «tilcayo» por la población local.

Mide aproximadamente 46 centímetros de largo y pesa solo 1,4 kilogramos. Su pelaje es de color marrón claro con manchas irregulares en el cuerpo.

La nueva especie se distingue de otros «gatos tigre» por su pequeño tamaño y su apariencia única. Los investigadores analizaron el ADN de 38 gatos de diversas regiones de Sudamérica, incluidos ocho especímenes conservados en museos.

Los resultados del estudio genético revelaron que los «gatos tigre», anteriormente considerados un solo grupo, consisten en realidad en cinco especies genéticas distintas.

Según las estimaciones de los científicos, el ancestro del Leopardus tilcayo se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.

Leopardus tilcayoBosques de los YungasGatos tigreEstudio genéticoBolivia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El secreto de un abdomen hinchado durante 30 años revelado en una operación: ¿qué encontraron los médicos?El secreto de un abdomen hinchado durante 30 años revelado en una operación: ¿qué encontraron los médicos?Hoy, 19:35Una mujer arrestada por robo en EE. UU. llama la atención por su parecido con Jennifer LopezUna mujer arrestada por robo en EE. UU. llama la atención por su parecido con Jennifer LopezHoy, 19:28Un pasajero de 67 años que causó disturbios en un avión fue atado a su asiento con cinta adhesivaUn pasajero de 67 años que causó disturbios en un avión fue atado a su asiento con cinta adhesivaHoy, 19:22«¡Si van a morir, váyanse a morir a su país!»: La declaración del viceprimer ministro de Tailandia«¡Si van a morir, váyanse a morir a su país!»: La declaración del viceprimer ministro de TailandiaHoy, 18:16Una estadounidense gana mucho dinero abrazando a desconocidosUna estadounidense gana mucho dinero abrazando a desconocidosHoy, 17:01Científicos revelan la verdadera causa de la terrible tragedia en Nepal y el TíbetCientíficos revelan la verdadera causa de la terrible tragedia en Nepal y el TíbetHoy, 16:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte