Un pasajero de 67 años que causó disturbios en un avión fue atado a su asiento con cinta adhesiva

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Un pasajero de 67 años que causó disturbios en un avión fue atado a su asiento con cinta adhesiva

En Estados Unidos, un pasajero de 67 años causó disturbios a bordo de un avión, insultando a los pasajeros y a los miembros de la tripulación. La situación llegó a tal punto que fue necesario inmovilizarlo en su asiento con cinta adhesiva y bridas de plástico.

Según "The Guardian", el incidente ocurrió el 3 de septiembre en el vuelo 618 de American Airlines. El avión, que volaba de Dallas a Newark, Nueva Jersey, fue desviado al Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington debido al incidente.

Juan Mejia, un ex oficial de las fuerzas del orden, ayudó a controlar la situación. Según Mejia, Lane Lundin utilizó lenguaje grosero, racista y sexista contra la tripulación y otros pasajeros.

Otro pasajero, Richard Olenik, afirmó que Lundin intentó golpear a un pasajero cercano y a una mujer que intentó intervenir en la situación.

Posteriormente, Lundin fue atado a su asiento de primera clase con cinta adhesiva y bridas. Sin embargo, según Olenik, continuó oponiendo resistencia incluso después de ser inmovilizado.

Tras el aterrizaje, Lundin fue detenido. Se le acusa de agresión en segundo grado y de alteración del orden público.

American AirlinesLane LundinRichard OlenikJuan MejiaIncidente Aéreo
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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