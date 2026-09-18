Una mujer arrestada por robo en EE. UU. llama la atención por su parecido con Jennifer Lopez

La foto policial de una mujer de 35 años, arrestada en el estado de Minnesota, EE. UU., por el robo de baterías, se ha vuelto viral en las redes sociales. Sin embargo, el motivo del interés no es el crimen, sino su gran parecido con la famosa cantante Jennifer Lopez.

La imagen tomada durante su detención ha generado un intenso debate en Internet. Los usuarios han comparado sus rasgos faciales y su apariencia general con los de Jennifer Lopez, dejando diversos comentarios humorísticos.

Algunos internautas incluso la han llamado la «doble» o gemela de la cantante. La mujer fue arrestada por robar baterías de una tienda. Sin embargo, tras la difusión de su foto policial, el tema principal de discusión en las redes sociales se convirtió en su parecido con Jennifer Lopez.

Este caso ha demostrado una vez más cómo ciertas imágenes pueden volverse populares rápidamente en Internet por razones inesperadas.