Ha comenzado a funcionar una nueva estructura diplomática y económica destinada a cambiar el equilibrio de poder regional en el espacio geopolítico de Europa Central y Oriental. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció oficialmente el lanzamiento del nuevo bloque internacional, el formato «Ocho de los Cárpatos» (C8). Esta alianza estratégica tiene como objetivo unir a Ucrania y a sus vecinos europeos inmediatos —Rumanía, Serbia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría— y, a través de ellos, a toda la Unión Europea, en una plataforma de cooperación única.

En la histórica primera cumbre del C8, que comenzó el 18 de septiembre en la región ucraniana de Ivano-Frankivsk, participaron personalmente el primer ministro polaco Donald Tusk, así como los presidentes de Serbia y Rumanía, Aleksandar Vučić y Nicușor Dan. Sin embargo, el evento no estuvo exento de demarches diplomáticos e intrigas: el primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien había anunciado su viaje a Ucrania apenas un día antes de la cumbre, canceló inesperadamente la visita y no asistió a la reunión; según informa «Yevropeyskaya Pravda», Bratislava participa en la cumbre a un nivel diplomático mucho más bajo. A pesar de ello, la conferencia alcanzó una gran escala empresarial: participan unos 550 representantes de grandes empresas y se espera que al final se firmen acuerdos comerciales y de inversión por valor de 1.000 millones de euros.

¿Cuáles son los objetivos geopolíticos del «Ocho de los Cárpatos», por qué Robert Fico se negó a asistir a la cumbre y cómo cambiará el nuevo formato C8 la arquitectura de seguridad europea?

«8 países y 4 pilares estratégicos»: las direcciones principales del formato C8

Los detalles clave del «Ocho de los Cárpatos» presentados por Zelenski:

8 países participantes: Ucrania, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría;

4 frentes de cooperación principales: Los miembros del bloque planean formar una cadena única en materia de seguridad regional, seguridad e independencia energética, logística de transporte y economía transfronteriza;

Integración de regiones y comunidades: El formato promueve no solo las relaciones entre jefes de Estado, sino también los contactos directos entre las regiones fronterizas y las comunidades locales situadas en la región de los Cárpatos;

Puente con la Unión Europea: Dado que la mayoría de los miembros del C8 son países de la UE, la estructura servirá como herramienta para acelerar la integración completa de Ucrania en la infraestructura europea.

«1.000 millones de euros y 550 gigantes empresariales»: la cumbre de Ivano-Frankivsk en cifras

Indicadores económicos de la primera cumbre fundacional:

Unos 550 representantes empresariales: En el marco de la cumbre se celebra un gran foro empresarial con la participación de las mayores empresas, fondos de inversión y productores de la región;

Paquete de 1.000 millones de euros: Al finalizar las negociaciones, se firmará un paquete de contratos por valor de 1.000 millones de euros para ampliar los corredores logísticos, interconectar las redes energéticas y estimular el comercio mutuo;

Rango de altos líderes: La presencia personal del primer ministro polaco Donald Tusk, el líder serbio Aleksandar Vučić y el presidente rumano Nicușor Dan demostró el alto estatus político otorgado a la estructura.

«La ausencia de Fico y las tensiones tras bambalinas»: Análisis diplomático

Conclusiones de politólogos internacionales sobre el nuevo formato C8 y los conflictos de la cumbre:

La posición de Robert Fico: La negativa de última hora del primer ministro eslovaco a asistir a la cumbre se interpreta como vinculada a los aspectos complejos de las relaciones de Bratislava con Kiev y a los intereses del país en cuestiones energéticas con Rusia;

El factor Hungría y Serbia: La inclusión de Hungría, que a menudo mantiene una posición alternativa en la UE, y de Serbia, que no es miembro del bloque, muestra que la diplomacia de Zelenski busca crear nuevos espacios de compromiso;

La nueva hegemonía de Europa Central: Esta alianza, surgida por iniciativa de Polonia y Ucrania, podría convertirse en un poderoso centro económico y de defensa que sustituya a formatos tradicionales como el «Triángulo de Weimar» o el «Grupo de Visegrád».

El lanzamiento del «Ocho de los Cárpatos» se está convirtiendo en una de las mayores iniciativas regionales de los países de Europa Central y Oriental para fortalecer la seguridad y la economía transfronteriza frente a amenazas comunes.

¿Cree que el formato «Ocho de los Cárpatos» (C8) puede convertirse en un nuevo centro de poder independiente dentro de la Unión Europea? ¿Cómo afectará la ausencia personal del primer ministro eslovaco Robert Fico en la cumbre a la futura solidaridad de esta nueva alianza? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este resumen de los candentes cambios geopolíticos en Europa con todos los entusiastas de la política internacional y sus amigos!