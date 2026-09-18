Juegos Asiáticos: La selección de Uzbekistán Sub-23 derrota al Kuwait con autoridad

En un encuentro crucial del torneo de fútbol de los Juegos Asiáticos, la selección de Uzbekistán Sub-23 demostró gran maestría y una voluntad inquebrantable. En la segunda jornada de la fase de grupos contra Kuwait Sub-23, nuestros compatriotas no dieron ninguna oportunidad al rival, logrando una victoria sólida por 2-0. El héroe del partido, el talentoso delantero Sardor Bahromov, sentenció el destino del encuentro en la primera parte: marcó dos magníficos goles en los minutos 6 y 36, otorgando tres puntos valiosos a nuestro equipo.

Sin embargo, al inicio de la segunda mitad, nuestro equipo enfrentó un desafío mayor: en el minuto 48, el árbitro expulsó a Ruziboy Fayzullayev, obligando a nuestros representantes a jugar con un hombre menos durante casi toda la parte. A pesar de ello, gracias a una defensa férrea y disciplina táctica, mantuvieron su portería a cero. Ahora, Uzbekistán Sub-23 se enfrentará a Vietnam en la tercera y última jornada de la fase de grupos, un duelo decisivo que comenzará el 22 de septiembre a las 10:00, hora de Taskent.

¿Cuál es el secreto detrás del brillo de Sardor Bahromov, qué cambios tácticos realizó el cuerpo técnico tras la tarjeta roja y qué necesitamos para el combate contra Vietnam?

«El recital de Bahromov y 42 minutos en inferioridad numérica»: Crónica del partido

Los detalles clave del encuentro entre las selecciones juveniles de Kuwait y Uzbekistán:

Minuto 6 — Gol rápido de Bahromov (0-1): Nuestros representantes comenzaron el partido con una presión intensa y abrieron el marcador rápidamente gracias a la agilidad de Bahromov;

Minuto 36 — Doblete y consolidación de la ventaja (0-2): Justo antes del final de la primera parte, Sardor demostró una vez más su talento al anotar el segundo gol en la red rival;

Minuto 48 — Tarjeta roja para Fayzullayev: Al inicio de la segunda parte, el árbitro expulsó a Ruziboy Fayzullayev tras una situación polémica, cambiando radicalmente la dinámica del juego;

Heroísmo con 10 jugadores: En inferioridad numérica, nuestros representantes repelieron todas las ofensivas rivales y mantuvieron la portería imbatida.

«Disciplina y adaptación táctica»: Las decisiones decisivas del cuerpo técnico

Aspectos importantes del desempeño de Uzbekistán Sub-23 en el campo:

Sangre fría bajo presión: Jugar con un hombre menos durante más de 42 minutos exigió una inmensa resistencia física y psicológica de los jugadores;

Solidez defensiva: Los centros peligrosos y los disparos de larga distancia de los jugadores kuwaitíes fueron neutralizados perfectamente por nuestros defensas y nuestro portero;

Alta eficacia de Bahromov: La tasa de aprovechamiento máximo de las ocasiones creadas fue el principal activo del equipo.

22 de septiembre — Duelo decisivo contra Vietnam: Perspectivas del torneo

Situación en el grupo y análisis de expertos:

6 puntos sólidos y clasificación a play-offs: La victoria contra Kuwait elevó las posibilidades de clasificación de nuestro equipo a casi el 100%;

La cuestión del liderato del grupo: El partido contra Vietnam, que comenzará el 22 de septiembre a las 10:00, hora de Taskent, es crucial para asegurar el 1er puesto del grupo y obtener un rival más asequible en los play-offs;

Bajas y renovación: La suspensión de Ruziboy Fayzullayev obligará al cuerpo técnico a realizar cambios en la alineación e inyectar sangre nueva en el medio campo.

Esta victoria convincente de Uzbekistán Sub-23 sobre Kuwait demuestra una vez más que nuestros jóvenes son uno de los principales aspirantes a las medallas en los Juegos Asiáticos.

¿Cree que el hecho de que nuestro equipo mantuviera la victoria con 10 hombres demuestra el espíritu de campeón del equipo? ¿Qué resultado espera para el partido crucial contra Vietnam el 22 de septiembre? ¡Deje sus opiniones y pronósticos en los comentarios y comparta este gran éxito de nuestra selección nacional con todos los aficionados al fútbol!