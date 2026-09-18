Curiosity celebra su sol 5000 explorando Marte

El famoso rover Curiosity de la NASA ha completado con éxito su sol 5000 (día marciano) en la superficie del Planeta Rojo. Con motivo de este hito, la agencia espacial publicó una "postal" especial, tomada y decorada por el propio rover, informa ixbt.com. informa ixbt.com.

Según los datos, la imagen conmemorativa fue capturada desde un punto cercano a una cresta llamada "Chokolatal" utilizando dos cámaras de navegación en blanco y negro. La primera toma se realizó la mañana del 30 de agosto de este año, y la segunda en la tarde del 2 de septiembre. Los especialistas combinaron estas imágenes y las colorearon manualmente: los tonos azules reflejan la luz de la mañana, mientras que los tonos amarillos representan la luz de la tarde.

Detalles de la histórica toma

En esta imagen, el vehículo y el largo camino recorrido son claramente visibles. En particular, en el primer plano se observa el rover, su antena UHF diseñada para la comunicación con satélites y el generador termoeléctrico de radioisótopos que ha proporcionado energía continua a Curiosity durante casi 14 años terrestres.

La foto también muestra las huellas de las ruedas del rover extendiéndose a lo lejos hacia las laderas inferiores del monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura en el cráter Gale. El borde lejano del cráter se divisa en el horizonte. Cabe recordar que el equipo de la misión ya había preparado una imagen conmemorativa con este estilo en noviembre de 2021.

Continuación de la misión científica

El aparato, que llegó al Planeta Rojo en agosto de 2012, estaba diseñado inicialmente para durar un año marciano (unos 687 días terrestres). Sin embargo, ha operado mucho más tiempo de lo previsto, superando todos los planes y continuando activamente con sus investigaciones científicas hasta el día de hoy.

Actualmente, Curiosity asciende lentamente por las laderas del monte Sharp. Las capas de esta montaña guardan los secretos del proceso de transición del clima marciano de un periodo húmedo a uno seco. Según los planes de los expertos, el objetivo futuro es estudiar más a fondo los depósitos ricos en sulfatos que se formaron cuando el agua del cráter desaparecía gradualmente.