Ha ocurrido uno de los eventos más grandes e inesperados del año en el mercado del fútbol mundial y el marketing deportivo. La gran estrella del Real Madrid y de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé ha terminado oficialmente su asociación con el gigante estadounidense del deporte Nike, que había sido su principal patrocinador técnico durante muchos años. The Touchline según una información sensacional difundida por el prestigioso The Athletic basándose en fuentes internas, el superdelantero francés ha firmado un contrato a largo plazo con la marca de deporte innovadora en rápido crecimiento, ON de origen suizo.

Lo más interesante es que la leyenda del fútbol francés Thierry Henry está directamente detrás de este acuerdo: se espera que Henry sea nombrado oficialmente director deportivo de fútbol de la empresa suiza en un futuro próximo. En la actual temporada 2026/2027, Mbappé está en una forma temible, habiendo marcado 8 goles y dado 2 asistencias en solo 7 partidos con la camiseta del «club blanco». Actualmente, bajo la dirección del famoso experto portugués José Mourinho los «merengues», que ocupan el segundo lugar en la tabla de la Liga a 3 puntos del líder Barcelona, se enfrentarán a un derbi extremadamente tenso e intransigente contra su acérrimo rival, el Atlético de Madrid, el 20 de septiembre.

¿Qué impulsó a Mbappé a abandonar el imperio Nike para pasarse a la marca suiza, qué revolución pretende hacer Thierry Henry en el proyecto y cuál es el estado de ánimo del equipo antes del derbi del 20 de septiembre?

«Una era terminada con Nike y la elección suiza»: La inusual decisión de Mbappé

4 aspectos clave del giro histórico en el marketing deportivo:

La ruptura de una relación de larga data con Nike: Kylian Mbappé, quien fue la cara de Nike desde sus inicios, terminó una gran colaboración con la marca estadounidense para elegir una nueva dirección;

La entrada de la marca ON en el fútbol: La empresa suiza, antes famosa por el running y el tenis (proyecto de Roger Federer), entra en el mercado del fútbol con fuerza gracias a la estrella mundial número 1, Mbappé;

El papel decisivo de Thierry Henry: Thierry Henry, quien pronto se convertirá en director deportivo de fútbol en ON, fue la figura central para convencer a Kylian de esta asociación estratégica;

Marca personal e independencia: Mbappé no solo se convierte en una cara publicitaria, sino que obtiene el estatus de accionista y protagonista central en el desarrollo del segmento de fútbol de la empresa.

«8 goles y 2 asistencias en 7 partidos»: El recital de Mbappé en la temporada 2026/2027

Las impresionantes estadísticas del delantero francés con el Real:

8 goles esta temporada: Mbappé ha marcado 8 veces en los primeros 7 partidos oficiales de la temporada 2026/2027, colocándose como líder solitario en la carrera por el «Pichichi»;

Contribución colectiva: El delantero ha dado 2 asistencias precisas a sus compañeros, participando directamente en un total de 10 goles;

Adaptación al sistema de Mourinho: En la táctica del experimentado entrenador José Mourinho llegado a Madrid, Mbappé destroza cualquier defensa como delantero libre principal.

20 de septiembre — Derbi de Madrid: Batalla de fuego en el «Wanda Metropolitano»

La carrera por el título en la Liga y la intriga de la próxima jornada:

La persecución del Barcelona: Aunque el Real Madrid va segundo en la tabla, está a solo 3 puntos del líder catalán;

Difícil visita contra el Atlético: En el derbi de Madrid del 20 de septiembre, los «merengues» solo necesitan la victoria, cualquier pérdida de puntos podría ampliar la brecha;

La prueba de Mbappé en el derbi: Con el trasfondo de un nuevo contrato de patrocinio y una increíble racha goleadora, Kylian se convierte en el arma principal de su equipo para romper la defensa de hierro del Atlético.

El paso de Kylian Mbappé de la red Nike a la marca ON bajo el liderazgo de Thierry Henry demostró que en la industria del fútbol, los traspasos no solo ocurren en los campos, sino también intensamente entre las marcas globales.

¿En su opinión, qué impacto tendrá la elección de Kylian Mbappé de dejar un gigante mundial como Nike para firmar con la marca suiza ON en su nivel financiero y mediático? ¿Podrán los pupilos de José Mourinho ganar el caliente derbi de Madrid contra el Atlético el 20 de septiembre y alcanzar al líder Barcelona? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis del giro sensacional del fútbol mundial con todos los aficionados al fútbol y sus amigos!