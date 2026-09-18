¡Gukesh cae por debajo de los 2700 ELO: Nodirbek Yakubboev le pisa los talones!

La 46.ª Olimpiada de Ajedrez, que comenzó en Samarcanda, está llena de sorpresas desde las primeras rondas. En la 2.ª ronda, aunque la selección nacional de la India logró una difícil victoria contra Indonesia por 2,5 : 1,5, se registró un resultado inesperado en el 4.º tablero: el actual campeón mundial D. Gukesh acordó tablas en su partida contra el indonesio Satria Duta Sahaya. Tras este empate inesperado, el rating ELO en vivo de la superestrella india cayó 3,5 puntos, situándose en 2699,5. Esta es la primera vez en los últimos cuatro años que Gukesh cae por debajo del «club de los 2700», considerado la élite mundial.

Actualmente ocupa el puesto 32 en el ranking mundial en vivo. Sin embargo, el talentoso gran maestro había alcanzado la cima de su carrera en octubre de 2024 con un pico de 2794 ELO. Lo más destacable es que uno de los líderes del equipo de Uzbekistán, Nodirbek Yakubboev (2698,1), quien sumó +13,1 puntos a su rating tras una brillante victoria en la 2.ª ronda, se ha acercado peligrosamente al campeón mundial, persiguiéndolo en el puesto 33.

¿Por qué no funcionó el juego de Gukesh en los tableros de Samarcanda, cómo afectará esta caída a 2699,5 a su lucha por la corona mundial y podrá Yakubboev superarlo?

«Una pérdida de 3,5 puntos y la sensación de Samarcanda»: Crónica de la 2.ª ronda

El enfrentamiento contra Indonesia y los cambios drásticos en el rating de Gukesh:

Un complejo duelo contra Indonesia: Aunque la India ganó 2,5 : 1,5, su estrella principal no pudo romper la defensa de Satria Duta Sahaya;

Primera caída en 4 años: La caída de D. Gukesh por debajo de los 2700 (2699,5) es su marca más baja en los últimos cuatro años;

De la cima al puesto 32: El jugador, que estaba en la cima con 2794 ELO en octubre de 2024, ha caído hoy al puesto 32 del ranking mundial;

Juego bajo presión: Empatar contra un rival de menor rating en el 4.º tablero supone un duro golpe para el ranking de los grandes maestros de alto nivel.

«Yakubboev persigue al campeón»: Situación en el ranking en vivo

Clasificación FIDE en vivo tras la 2.ª ronda de la Olimpiada de Samarcanda:

Puesto 32: D. Gukesh (India) — 2699,5 (-3,5);

Puesto 33: Nodirbek Yakubboev (Uzbekistán) — 2698,1 (+13,1);

Puesto 34: Veselin Topalov (Bulgaria) — 2695,0;

Puesto 35: Wang Hao (China) — 2694,0;

Puesto 36: Santosh Gujrathi Vidit (India) — 2693,6 (-3,4).

El uzbeko el gran maestro Nodirbek Yakubboev, gracias a su reciente éxito, está a solo 1,4 puntos del mejor gran maestro mundial, creando una oportunidad real para superarlo.

Conclusión de expertos y analistas de ajedrez

Los expertossobre la crisis de Gukesh:

Presión por el título mundial: La fuerte presión psicológica tras ganar la corona y el hecho de que los rivales se preparen con doble atención contra él pesan sobre el joven jugador;

Especificidad del formato de la Olimpiada: En los duelos por equipos, aceptar un empate de seguridad por la táctica general en lugar de la individual puede dañar seriamente el rating personal;

La intensidad de los ajedrecistas uzbekos: El entusiasmo de nuestros representantes, jugando como locales, demuestra que son capaces de superar incluso a los mejores deportistas del mundo.

La 46.ª Olimpiada de Samarcanda apenas comienza, y este revés histórico de D. Gukesh ha preparado el terreno para una competencia aún más intensa en las rondas restantes.

¿Crees que D. Gukesh recuperará su nivel en las próximas rondas en Samarcanda para volver al «club de los 2700» y al top 10 mundial? ¿Podrá nuestro representante Nodirbek Yakubboev superar al actual campeón mundial y entrar en el top 30? ¡Deja tus análisis y predicciones en los comentarios y comparte este análisis del drama ajedrecístico de Samarcanda con todos los aficionados al ajedrez y tus amigos!