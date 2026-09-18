En la India, los nuevos modelos de iPhone se entregan más rápido que una pizza

En la India, los usuarios que compraron los últimos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max de Apple se ahorraron la necesidad de hacer cola en las tiendas o esperar días para la entrega. Según ixbt.com, se ha habilitado la posibilidad de recibir estos costosos gadgets en la puerta de casa en solo 10 minutos a través de aplicaciones de entrega rápida. Así lo informa Techcrunch.com en un artículo.

Desde el inicio de las ventas el viernes en el país, plataformas como Blinkit, Instamart de Swiggy y BigBasket añadieron los nuevos modelos Pro a sus servicios. Resulta llamativo que la venta de smartphones se haya implementado a través de estas aplicaciones, conocidas principalmente por entregar alimentos y productos de primera necesidad en minutos. Al mismo tiempo, los nuevos dispositivos también estuvieron disponibles a través de los canales de venta habituales de Apple, incluyendo sus tiendas oficiales, minoristas autorizados y mercados en línea.

El rápido crecimiento del mercado de comercio ultrarrápido

En realidad, no es la primera vez que los nuevos modelos de iPhone se venden a través de servicios de entrega rápida en la India. Estas plataformas han ampliado sus actividades en los últimos años para incluir electrónica, productos de belleza y moda, además de alimentación. Sin embargo, el mercado detrás de este segmento se está expandiendo a un ritmo muy acelerado.

Según un informe de Redseer Strategy Consultants, el sector de comercio ultrarrápido en la India alcanzó casi 9 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026. Además, el número de usuarios mensuales ha pasado de 8 millones hace tres años a más de 60 millones. Según las previsiones de Google y Deloitte, este mercado podría alcanzar los 50 mil millones de dólares para 2030, esperándose que los productos no alimentarios como electrónica, moda y belleza representen el 45 % del gasto.

Demanda y resultados en el día de lanzamiento

La fuerte demanda fue evidente desde el primer día de ventas. BigBasket informó que entregó más de 300 unidades de iPhone 18 Pro y Pro Max en la primera hora de ventas. Según la información proporcionada por Instamart a TechCrunch, la ciudad de Bengaluru lideró los pedidos de la serie iPhone 18 Pro, seguida por Delhi. Asimismo, el modelo iPhone 18 Pro de 256 GB en color Burgundy se convirtió en la opción más popular, representando casi un tercio de las ventas de la plataforma.

No obstante, pocas horas después del inicio de las ventas, se observaron interrupciones en el suministro. En grandes ciudades como Delhi y Bengaluru, se detectó que algunos modelos de iPhone 18 Pro se agotaron por completo en ciertas plataformas de entrega rápida y áreas específicas, mientras que en otros lugares aún estaban disponibles.

Evaluación de expertos y perspectivas futuras

Tarun Pathak, director de investigación de Counterpoint Research, señaló que estos servicios de entrega rápida el día del lanzamiento demostraron que pueden ser un canal conveniente para smartphones de gama alta en las grandes ciudades indias, aunque el volumen total sea aún pequeño en comparación con las ventas tradicionales. Esto significa que la capacidad de cumplir con pedidos de smartphones costosos se ha probado con éxito por primera vez.

Según el analista de IDC, Navkendar Singh, la India destaca a nivel mundial en este tipo de servicios de entrega rápida, y los consumidores estaban listos para tales compras al estar ya acostumbrados a estas plataformas para sus compras diarias. Sin embargo, el experto añadió que el comercio ultrarrápido aún no es el canal de venta principal para los smartphones, y que su papel en el lanzamiento del nuevo iPhone es principalmente un «evento de marketing» destinado a generar ruido.