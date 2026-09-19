Leonardo Bonucci explica por qué rechazó la oferta de Pep Guardiola

El famoso exdefensor italiano Leonardo Bonucci explicó en detalle por qué, durante su carrera, rechazó la oferta de transferencia de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y decidió quedarse en la Juventus de Turín. Según Sport Mediaset, el jugador estaba seriamente interesado en mudarse al club inglés en ese momento, pero cambió de opinión debido a factores personales y emocionales. Según Goal.com informa al respecto.

Resulta que Pep Guardiola valoraba mucho la habilidad única de Bonucci para iniciar el juego desde la línea defensiva y deseaba fervientemente tenerlo en su equipo. Durante la Eurocopa 2016, el entrenador mantuvo negociaciones activas con el experimentado defensa, lo que distrajo seriamente al jugador.

La atención de Guardiola y la lealtad a la Juventus

Basándose en información de Sport Mediaset y World Soccer Agency, se puede decir que el interés de Guardiola habría hecho dudar a cualquier jugador. Según Bonucci, soñaba con trabajar con un entrenador que se ajustara a su estilo de juego, pero por otro lado, los recuerdos ligados a la Juventus y la experiencia en la final de la Champions League lo impulsaron a quedarse en Italia.

El jugador admitió que la idea de ir a la Premier League le entusiasmaba en aquel momento, pero que al día siguiente siempre despertaba soñando con la Juventus. El hecho de que la directiva del club declarara que no lo vendería ni siquiera ante las mejores ofertas fue un factor casi decisivo.

Problemas familiares y futura carrera como entrenador

Además de las razones profesionales, una situación familiar compleja también influyó en que el traspaso no se concretara. En aquel entonces, Matteo, el hijo de dos años de Bonucci, padecía una grave enfermedad, lo que fue una de las principales razones personales que le impidieron abandonar Italia.

Tras finalizar su carrera como futbolista profesional en 2024, Bonucci está probando suerte en el ámbito de la dirección técnica. Se ha incorporado al cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección de Italia, aportando su experiencia en la preparación de los partidos de la Nations League contra Bélgica, Turquía y Francia.