Mars Express fotografía rocas violetas en el polo sur del Planeta rojo

La cámara High Resolution Stereo Camera (HRSC) de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea ha capturado con éxito una región glaciar y rocosa única cerca del polo sur de Marte. Según ixbt.com, las rocas en esta zona se elevan en algunos lugares a más de un kilómetro de altura, formando inmensas crestas escalonadas que se extienden por cientos de kilómetros. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

En las imágenes obtenidas, a diferencia de los tonos rojizos habituales del planeta, destacan colores púrpura y rosa inusuales. Los expertos explican que estos colores no son el tono real de la superficie, sino un fenómeno óptico resultante de la interacción entre la luz matutina, las partículas de polvo atmosférico y la escarcha en el suelo.

La misteriosa estructura de la cresta rocosa Thyles Rupes

Las zonas oscuras y los colores de la cresta rocosa Thyles Rupes están relacionados con los minerales máficos de las rocas base, en particular materiales volcánicos como el olivino y el piroxeno, ricos en magnesio y hierro. Las partes más claras están cubiertas por depósitos de dióxido de carbono sólido (hielo seco), que persisten incluso cuando llega la primavera al hemisferio sur.

Estas distintivas zonas de color azul claro son claramente visibles en las cimas de las dunas de arena y dentro de los cráteres. En la parte inferior izquierda de la imagen, se ha identificado un inmenso glaciar que forma parte de la capa de hielo del polo sur de Marte.

Procesos estructurales y geológicos

Según las observaciones científicas, la cresta rocosa Thyles Rupes podría tener un origen tectónico. Se supone que, en el pasado, cuando el interior de Marte se enfrió y el planeta comenzó a contraerse, la corteza sufrió deformaciones, elevando ciertos bloques para formar estos pliegues. Estos procesos ocurrieron hace miles de millones de años, y el Marte actual no posee tales características tectónicas activas.

Las imágenes también permiten observar varios tipos de dunas formadas por la acción de los vientos que soplan en diferentes direcciones. Es interesante notar que la sonda Mars Express ha operado con éxito alrededor del Planeta rojo desde 2003.

Esta nave espacial cartografía la superficie del planeta en formato de color y en tres dimensiones. La cámara HRSC ha demostrado en repetidas ocasiones la diversidad de la superficie marciana: además de los óxidos de hierro habituales, aquí coexisten arenas volcánicas, arcillas, sulfatos y capas de hielo.