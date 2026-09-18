Zinedine Zidane habla sobre sus planes tácticos para la selección de Francia y Kylian Mbappé

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Zinedine Zidane habla sobre sus planes tácticos para la selección de Francia y Kylian Mbappé

Tras asumir el cargo de nuevo seleccionador de la selección francesa, Zinedine Zidane anunció su primera convocatoria y reveló sus planes tácticos para la estrella del equipo, Kylian Mbappé, así como su visión sobre la capitanía. Según informa Goal.com, el legendario técnico confirmó que el delantero seguirá siendo el capitán del equipo, al tiempo que compartió sus opiniones sobre su posición en el campo. Esto es lo que informa Goal.com informa .

Según RMC Sport, al anunciar su primera lista de 24 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones, Zinedine Zidane confirmó que Kylian Mbappé mantendrá el brazalete de capitán. Al mismo tiempo, el experimentado entrenador insinuó que prefiere ver al delantero estrella en una posición distinta a la de delantero centro.

Cambios tácticos y juego por las bandas

En la rueda de prensa, el nuevo seleccionador también se refirió a las cinco novedades en la plantilla y elogió la capacidad de Mbappé para jugar en cualquier punto del frente de ataque. Según sus palabras, el propio jugador ha destacado en varias ocasiones que puede desempeñarse en las tres posiciones ofensivas.

«Es capaz de jugar en las tres posiciones de ataque y él mismo lo ha dicho. Pero, por ejemplo, me gusta mucho su juego por la banda izquierda», señaló Zinedine Zidane a los periodistas.

Esfuerzos defensivos y respuesta a las críticas

Más allá de los cambios posicionales, la actividad defensiva de Kylian Mbappé también fue tema central en la conferencia. Tras su reciente fichaje por el Real Madrid, el rendimiento de los delanteros en tareas defensivas ha sido objeto de intensos debates en España.

Zinedine Zidane calificó tales críticas de infundadas y expuso abiertamente lo que espera de su capitán en el campo. En opinión del técnico, todo el equipo, incluido Kylian, debe esforzarse cuando se pierde el balón, y esta situación no supone ningún problema.

Lejos de los temas políticos

En la rueda de prensa se mencionaron cuestiones políticas ajenas al fútbol, como las elecciones presidenciales francesas de 2027 y las recientes polémicas de Mbappé. Sin embargo, Zinedine Zidane se negó rotundamente a opinar sobre estos temas.

Destacó que se dedicará exclusivamente a su labor como seleccionador de Francia y que no se involucrará en otros asuntos políticos. Así, el legendario entrenador reafirmó una vez más que centrará toda su atención en los resultados sobre el terreno de juego.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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