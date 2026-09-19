En un contexto de intensificación de las operaciones militares en Europa del Este y ataques a la infraestructura energética, Washington anunció una nueva decisión estratégica para armar masivamente a Kiev. El 18 de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. aprobó oficialmente la posible venta a Ucrania de medios de defensa aérea (PVO) y municiones por un valor total de 2.680 millones de dólares. Como parte de este gran paquete militar, la parte ucraniana presentó una solicitud oficial para la compra de análogos de misiles diseñados específicamente para los sistemas S-300 de la era soviética, misiles GAM-67 de alta precisión, sistemas de largo alcance guiados por láser, lanzadores autopropulsados y radares de última generación para la detección de drones.

El acuerdo también incluye kits de modernización para sistemas de lanzamiento móviles, repuestos necesarios y garantías de mantenimiento técnico a largo plazo. Aunque el Departamento de Estado de EE. UU. enfatizó que este acuerdo «no cambiaría el equilibrio militar fundamental» en la región, el gran volumen financiero y la entrega de análogos de misiles únicos son considerados por expertos militares internacionales como una nueva fase de la guerra aérea.

¿Hasta qué punto este nuevo escudo aéreo de 2.680 millones de dólares fortalecerá el cielo ucraniano, cómo funcionará la integración de los sistemas soviéticos con la tecnología occidental y qué impacto tendrá esta decisión del Pentágono en la situación en el campo de batalla?

«Paquete militar de 2.680 millones de dólares»: ¿qué está obteniendo Ucrania?

Lista de los principales medios militares indicados en el documento del Departamento de Estado de EE. UU.:

Análogos de misiles para sistemas S-300: Para resolver el problema de la escasez de municiones de los complejos de la era soviética, se suministrarán misiles alternativos adaptados en Occidente;

Misiles GAM-67: Armamento moderno de misiles aire-tierra, rápido y de alta precisión;

Sistemas de largo alcance guiados por láser: Complejos de alta tecnología diseñados para destruir a distancia las plataformas de lanzamiento y objetivos aéreos lejanos;

Lanzadores autopropulsados y modernización: Actualización de plataformas de lanzamiento móviles con módulos especiales que permiten una movilidad rápida y sigilo ante radares;

Equipos de detección de drones: Sistemas de detección temprana de las rutas sigilosas de drones de ataque y kamikazes;

Mantenimiento y reparación: Repuestos y asistencia técnica que garantizan el funcionamiento continuo de las armas en el campo de batalla.

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Aspectos tecnológicos únicos que han atraído la atención de expertos militares:

Solución al déficit de S-300: Los sistemas S-300 son el pilar de la defensa del ejército ucraniano, pero la escasez de misiles era el mayor problema; la creación de análogos revitaliza esta línea de defensa;

Efectividad de los sistemas híbridos: Al integrar radares y software occidentales en plataformas soviéticas, se está formando un escudo aéreo económico y eficaz;

Preparación para la temporada invernal: Estos nuevos sistemas asumirán la carga principal de proteger las instalaciones energéticas y las ciudades contra los ataques aéreos masivos esperados en otoño e invierno.

Análisis geopolítico: Declaración del Departamento de Estado e impacto en el frente

Conclusiones de expertos en seguridad internacional:

Diplomacia del «equilibrio inalterado»: Washington califica este paquete como armas puramente defensivas, no ofensivas, para evitar una escalada directa del conflicto;

Escala financiera: La suma de 2.680 millones de dólares se ha convertido en una de las mayores compras militares asignadas en los últimos meses a un solo sector: los sistemas de defensa aérea (PVO);

Respuesta a la guerra de drones: En lugar de gastar costosos misiles Patriot contra drones kamikazes baratos, el uso de nuevos misiles láser de pequeño calibre y modernizados hace que la defensa sea económicamente más viable.

Esta decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de 2.680 millones de dólares llevará, sin duda, la competencia en el cielo ucraniano a un nivel tecnológico superior.

¿Cree usted que estos nuevos sistemas de defensa aérea y análogos de S-300 de 2.680 millones de dólares proporcionados por EE. UU. podrán fortalecer plenamente la defensa aérea ucraniana, o es insuficiente para prevenir los ataques aéreos? ¿Está de acuerdo con la afirmación del Departamento de Estado de que «el equilibrio regional no cambiará»? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis importante de la geopolítica militar mundial con todos sus amigos y familiares!