Se introduce un modo especial para la batería del iPhone 18 Pro Max

Apple ha introducido una función completamente nueva en el sistema operativo iOS para su futuro modelo insignia, el iPhone 18 Pro Max. Según ixbt.com, esta opción llamada Prepare to Ship se creó debido a la capacidad de batería significativamente aumentada del dispositivo y a los requisitos internacionales para el transporte de equipos con grandes baterías de litio. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Es bien sabido que el avance de las tecnologías modernas exige aumentar la potencia de los smartphones. La capacidad de la batería del iPhone 18 Pro Max superará los 20 Wh. Según las normas logísticas internacionales, el transporte de dispositivos con baterías de un solo elemento que superen cierto límite está sujeto a requisitos de seguridad adicionales.

Restricciones de software y seguridad

Para resolver este problema, los expertos de Apple decidieron actuar directamente a nivel de software. Desde que el dispositivo sale de fábrica hasta su primera activación, el sistema mantiene la capacidad utilizable de la batería por debajo de los 20 Wh mediante software. Esto permite transportar el smartphone de forma segura desde el fabricante hasta el vendedor bajo estrictas normativas.

Tan pronto como el usuario activa el smartphone por primera vez, esta restricción de software se elimina automáticamente y se desbloquea la capacidad total de la batería. Sin embargo, puede surgir la necesidad de transportar el dispositivo nuevamente, por ejemplo, para enviarlo a un centro de servicio técnico, entregarlo mediante el programa trade-in o venderlo a otra persona.

Mecanismo de funcionamiento de la función Prepare to Ship

Diseñado precisamente para estos casos, el modo Prepare to Ship, una vez activado, descarga automáticamente la batería del iPhone 18 Pro Max por debajo de los 20 Wh. Después, el sistema establece una restricción temporal de carga para evitar que la batería supere el límite permitido durante el trayecto.

La duración del proceso depende de la carga actual de la batería y puede tardar desde unos minutos hasta varias horas. Apple advierte que, durante la descarga automática, el smartphone puede calentarse más de lo habitual, lo cual se considera normal desde el punto de vista técnico.

Si el usuario aún no ha borrado sus datos personales, es posible seguir usando el teléfono mientras se realiza el proceso de descarga automática. Una vez finalizado, aparecerá una notificación de Ready to Ship en el menú de ajustes. Si los datos ya han sido borrados, no se podrá utilizar el dispositivo durante la descarga. Esta útil función se puede activar en Ajustes — General — Transferir o restablecer el iPhone — Prepare to Ship.