La cuestión de la preparación ante situaciones de emergencia ha vuelto a la agenda en el Reino Unido. Según la BBC, el gobierno insta a la población a prepararse para situaciones en las que la vida cotidiana podría verse gravemente alterada. En este contexto, se discute la necesidad de tener en casa reservas de agua y alimentos de larga duración para varios días, fortalecer la resiliencia civil y considerar posibles escenarios de guerra.

Es importante destacar que esto no significa, como se difunde en las redes sociales, que se haya dado una orden oficial específica a la población británica de «prepararse para la guerra».Las recomendaciones oficiales del gobierno son más amplias: buscan que la población esté preparada para ser autosuficiente durante unos días en caso de cortes de electricidad o agua, condiciones climáticas severas, fallos en infraestructuras u otras emergencias.

¿Por qué ha vuelto a surgir este tema en el Reino Unido?

En un análisis del 17 de septiembre, el corresponsal especial de la BBC, Allan Little, planteó la cuestión de hasta qué punto la sociedad británica está preparada, mental y prácticamente, para una crisis grave o una situación de guerra.

El material menciona que el gobierno ha comenzado a actualizar su «war book» (libro de guerra), un plan que define cómo operarán los sistemas estatales en caso de crisis a gran escala o guerra. La BBC señala que este documento no se había actualizado en décadas.

Este cambio muestra que el enfoque de la seguridad nacional y la resiliencia civil en el Reino Unido está siendo revisado.

¿Cuánta agua y comida debe haber en casa?

La plataforma de preparación para emergencias del gobierno británico recomienda a la población mantener reservas básicas en casa para varios días.

La lista oficial incluye alimentos de larga duración que no requieren refrigerador ni equipos complejos, agua potable, botiquín de primeros auxilios, linterna, baterías o cargador portátil, radio y medicamentos necesarios.

En la plataforma gubernamental, para el agua potable en condiciones de emergencia, se recomienda una cantidad diaria por persona de aproximadamente 2,5 a 3 litros . Al calcular una reserva de tres días, esto supone unos 7,5 a 9 litros de agua por persona.

Una encuesta gubernamental de 2026 mostró que la preparación de la población ante emergencias aún no es uniforme. El 60% de los encuestados afirmó tener reservas de alimentos para tres días que no requieren preparación, pero solo el 4% de los encuestados tenía al menos tres días de agua potable a razón de 3 litros por persona al día.

No se trata solo de guerra

La plataforma oficial «Prepare» del gobierno británico no vincula las emergencias únicamente con conflictos militares.

En ella se mencionan cortes de suministro de agua, fallos eléctricos, clima severo, accidentes en infraestructuras y otras situaciones de emergencia. Por ello, la recomendación de almacenar agua y alimentos no es una predicción de que vaya a comenzar una guerra, sino que se presenta como una medida de preparación ante diversas crisis.

El debate sobre el ejército británico también se intensifica

Otro aspecto del tema son los debates sobre el potencial militar del país y el tamaño del ejército profesional.

El ex alto mando de la OTAN en el Reino Unido, el general Sir Richard Shirreff, ha señalado que un ejército de 70.000 personas podría no ser suficiente para una guerra a gran escala y ha sugerido la necesidad de discutir alguna forma de servicio militar obligatorio. Esta es la posición personal de Shirreff, no un nuevo régimen de servicio militar obligatorio anunciado por el gobierno británico.

Actualmente, no existe el servicio militar obligatorio en el Reino Unido. Una nota informativa de la biblioteca de la Cámara de los Comunes de marzo de 2026 señala que las fuerzas armadas del país son un ejército profesional de voluntarios.

¿Cómo es la preparación de la población?

El contenido de las recomendaciones oficiales es bastante sencillo: en caso de emergencia, la ayuda podría no llegar de inmediato o algunos servicios podrían dejar de funcionar temporalmente.

Por eso, el gobierno recomienda a la población:

tener agua potable para varios días;

alimentos de larga duración;

artículos de primeros auxilios;

medicamentos necesarios;

linterna y baterías adicionales;

cargador portátil para el teléfono;

radio para escuchar mensajes de emergencia;

un plan de comunicación y acción con los familiares

preparados con antelación.

¿Qué significa la actualización del «plan de guerra»?

El gobierno británico también ha actualizado el Registro Nacional de Riesgos de 2026. El documento evalúa los riesgos más graves que podrían afectar al país y sus intereses, y tiene como objetivo fortalecer el sistema de preparación ante emergencias para ciudadanos y organizaciones.

Desde este punto de vista, la actualización del «war book» puede verse como una revisión de los escenarios para garantizar la continuidad de la gestión, el suministro y la vida pública en cualquier situación de crisis mayor.

Esto no significa que «el Reino Unido haya decidido entrar en guerra».

La pregunta principal para la sociedad británica

Un aspecto que llama la atención en el proceso actual es cómo el gobierno y los líderes militares explican los riesgos a la población.

Por un lado, el Estado está reforzando la preparación ante emergencias. Por otro, los expertos militares debaten sobre el potencial de defensa del país, el tamaño del ejército y la preparación ante posibles conflictos.

Sin embargo, de estos hechos no se puede concluir que vaya a comenzar una guerra en el Reino Unido en el futuro cercano.

Lo que está claro por ahora es: Londres ha comenzado a ver la preparación ante emergencias no solo como una tarea de las agencias estatales, sino como una cuestión de resiliencia general de la sociedad.

El almacenamiento de agua y conservas en casa es una de las formas más sencillas de este enfoque.