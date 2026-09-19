Pikachu en la Estación Espacial Internacional: el pequeño héroe en una misión científica orbital

La Agencia Espacial Europea (ESA) y The Pokemon Company International han anunciado un programa conjunto sin precedentes destinado a popularizar el espacio. Como parte de esta colaboración, el mundialmente famoso personaje Pikachu ha estado no solo en la Tierra, sino también en la Estación Espacial Internacional. Se espera que esta iniciativa sea un paso importante para aumentar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia y la tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, este proyecto está dedicado a la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre. Como parte central, se organizarán exposiciones familiares a gran escala que narran los programas espaciales europeos, el estudio del sistema solar y las actividades diarias de los astronautas en la estación orbital.

La imagen de Pikachu se está utilizando activamente para popularizar la investigación espacial. En particular, una versión de peluche del personaje viajó a la Estación Espacial Internacional junto con la astronauta de la ESA Sophie Adenot, realizando un vuelo exitoso y único en el espacio.

67 días en el espacio

Según la fuente, el pequeño Pikachu pasó el periodo del 11 de abril al 17 de junio en órbita. En total, estuvo 67 días en el espacio, completando aproximadamente 1040 órbitas alrededor de la Tierra. Esta experiencia única es reconocida como un paso interesante para armonizar la investigación espacial con la cultura popular.

En el marco de esta iniciativa, no solo se realizarán exposiciones científico-educativas, sino que también se ofrecerán productos especiales para el público en general. En particular, la ESA y Pokemon planean lanzar ropa exclusiva, diversos accesorios y artículos de colección.

Integración en el mundo digital

La parte digital del programa también abarca el famoso juego Pokemon GO. Los jugadores que visiten museos y exposiciones en Europa tendrán acceso a contenido digital especial. Los usuarios podrán conocer al «Pikachu astronauta» añadido especialmente al juego, participar en incursiones interesantes y realizar investigaciones temporales.

Se espera que este programa conjunto, que vincula la ciencia con la industria del entretenimiento, sea una herramienta eficaz para acercar los logros espaciales europeos al público, especialmente a los jóvenes. La síntesis entre el espacio y personajes populares crea una base para continuar con este tipo de proyectos de divulgación científica en el futuro.