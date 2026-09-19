¡El recital de Flamarion!: el Pakhtakor derrota al Mash'al en G‘uzor jugando con diez

En la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el club de Taskent, Pakhtakor, inmerso en la lucha por el título, logró una victoria crucial en un partido complejo y lleno de drama. En el estadio Shurtan de G‘uzor, los «Leones», que visitaban al Mash'al de Muborak, se quedaron con 10 hombres desde el minuto 10 tras la expulsión del defensa Morteza Pouraliganji. A pesar de ello, el experimentado equipo capitalino no perdió la iniciativa: tras mantener la defensa sólida en la primera parte, los de Taskent perforaron la portería rival dos veces en la segunda mitad gracias a un doblete del delantero brasileño Flamarion.

En los minutos finales de tensión, el jugador del Mash'al, Boburjon Asqarov, también vio la tarjeta roja, y el gol de los locales en el minuto 100 no pudo cambiar el destino del encuentro (1:2). Tras esta importante victoria a domicilio, el Pakhtakor suma 49 puntos y se coloca como líder en solitario de la tabla. Por su parte, los de Muborak siguen en el último puesto con 4 puntos, sin poder salir de la zona de peligro.

¿Qué movimiento táctico permitió al Pakhtakor, con 10 jugadores, llevarse los tres puntos de G‘uzor? ¿Cuáles son las posibilidades de Flamarion en la carrera por el título de máximo goleador y cuánto acerca esta victoria al Pakhtakor al campeonato de 2026?

«Expulsión en el minuto 10 y doblete de Flamarion»: crónica del partido en G‘uzor

Momentos centrales y dramáticos de la 22ª jornada:

El golpe en los primeros minutos (10'): El defensa central del Pakhtakor, Morteza Pouraliganji, recibió una tarjeta roja directa por una falta, dejando a su equipo con un hombre menos durante 80 minutos;

El primer tanto de Flamarion (51'): Al inicio de la segunda parte, tras un pase preciso de Sardor Sobirkhodjayev, Flamarion abrió el marcador (0:1);

Doblete y sentencia (77'): Flamarion aprovechó un centro de Dostonbek Khamdamov, quien entró desde el banquillo, para enviar el balón a la red y poner el 0:2 definitivo;

Tensión en los últimos minutos: En el minuto 90+1 fue expulsado el centrocampista del Mash'al, Boburjon Asqarov, y en el minuto 100, Murtozayev anotó el único gol de los locales (1:2);

Salto en la clasificación: Gracias a la victoria, el Pakhtakor asciende al 1er puesto con 49 puntos, mientras que el Mash'al se mantiene 16º con 4 puntos.

Protocolo del enfrentamiento en el estadio Shurtan

Estadísticas oficiales completas del partido de la 22ª jornada de la Superliga:

Competición / Fase Fecha / Hora Estadio Decisiones del árbitro principal Superliga, 22ª jornada 19 de septiembre de 2026 Shurtan (G‘uzor) Tarjetas rojas: 2 (Pouraliganji 10', Asqarov 90+1')

Alineación del Mash'al: Jurabekov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov, Nuriddinov (G‘anixonov, 79), Ismoilov, Abdirahimov (Mo‘ydinov, 81), Choriyev, Ko‘charov (Murtozayev, 39), Rahimov (Ifeani, 79), Asqarov;

Alineación del Pakhtakor: Quvvatov, Pouraliganji, Alijonov, Mozgovoy, Resan (Khamdamov, 67), Bo‘riyev, Sobirkhodjayev, Hussayn (Chinedu, 68), Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov;

Amonestaciones: Ismoilov 6, Rahimov 34, Sobirkhodjayev 85, Bo‘riyev 90+3;

Goles: Flamarion 51', 77' — Murtozayev 100'.

Análisis táctico: Expertos Sobre la voluntad del Pakhtakor

Conclusiones de especialistas y analistas deportivos sobre el juego:

Disciplina inquebrantable: A pesar de jugar con 10, el cuerpo técnico reajustó rápidamente el equilibrio defensivo y del mediocampo, sin dejar espacios al rival;

La sangre fría de Flamarion: El delantero brasileño aprovechó al máximo las pocas ocasiones creadas, dando al equipo tres puntos vitales en el camino al título;

La ventaja desaprovechada del Mash'al: En superioridad numérica, los de Muborak no encontraron soluciones creativas en ataque y cometieron errores graves en los contraataques en la segunda parte;

Carrera por el título: Esta victoria otorga una ventaja psicológica al Pakhtakor bajo la presión de sus rivales y sienta las bases para consolidar el liderato en las jornadas restantes.

Esta difícil victoria, lograda en inferioridad numérica en G‘uzor, demostró una vez más el carácter de campeón del Pakhtakor y su capacidad para luchar por el resultado en cualquier circunstancia.

¿Crees que el Pakhtakor demostró que merece el título al mostrar su voluntad con 10 jugadores, o fue la incapacidad del Mash'al para aprovechar su superioridad numérica lo que marcó la diferencia? ¿Crees que los de Taskent podrán mantener el liderato? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este resumen del dramático partido de la Superliga con todos los aficionados al fútbol y tus amigos!