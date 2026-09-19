El Aston Villa doblega al Tottenham a domicilio: los Spurs no pudieron evitar la derrota

En el marco de la 5ª jornada de la Premier League, fuimos testigos de un auténtico festival de goles y un drama sin precedentes en el magnífico Tottenham Hotspur Stadium de Londres. El Tottenham, que ha tenido un inicio de temporada muy complicado ante su afición, recibió al Aston Villa de Birmingham. Mientras los pupilos de Unai Emery ganaban 0-3 y parecían humillar a su rival, los londinenses mostraron un carácter increíble al final del partido para levantar a la grada. Sin embargo, dos goles en los últimos minutos no fueron suficientes para salvar a los locales de una nueva y dura derrota (2-3). Cabe destacar que el Tottenham logró marcar sus primeros goles de la temporada en la Premier League en esta 5ª jornada, precisamente contra el Aston Villa.

¿Cómo es posible que los de Birmingham, que ganaban 0-3 hasta el minuto 79, estuvieran a punto de perder la iniciativa? ¿Por qué el ataque de los «Spurs», liderado por Sandro Tonali y Dominic Solanke, solo despertó a pocos minutos del final? ¿Qué impacto tendrá esta derrota en el futuro del entrenador del Tottenham?

«Del 0-3 al 2-3»: Crónica minuto a minuto del choque londinense

Detalles del choque central y más intenso de la 5ª jornada:

El golpe de la primera parte (45+2'): En un partido equilibrado, Yohan Manzambi abrió el marcador en los últimos segundos de la primera mitad para dar ventaja al Aston Villa;

La sangre fría de Nicolas Jackson (76'): Al final de la segunda parte, los visitantes castigaron la defensa local al contragolpe: el delantero senegalés puso el 0-2 en el marcador;

Emiliano Buendía y el 0-3 (79'): Apenas tres minutos después, el mediapunta argentino anotó el tercer gol, pareciendo sentenciar definitivamente el destino del encuentro;

Primer gol de la temporada y rayo de esperanza (86'): Conor Gallagher aprovechó una confusión en el área para marcar el primer gol del Tottenham en la temporada 2026/27 de la Premier League (1-3);

El estado de shock con Van Hecke (90+8'): En los últimos minutos del tiempo añadido, Jan Paul van Hecke marcó, llevando la intriga al máximo nivel (2-3), pero a los «Spurs» no les alcanzó el tiempo para empatar.

Protocolo y alineaciones del partido en el Tottenham Hotspur Stadium

Acta oficial completa del encuentro de la 5ª jornada de la Premier League:

Competición / Fase Fecha / Hora Estadio Resultado final Premier League, 5ª jornada 19 de septiembre de 2026 Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 2 : 3

Alineación del Tottenham: Kinski, Pedro Porro (Archie Gray, 19'), Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Savinho, Matheus Fernandes, Marmoush, Solanke;

Alineación del Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Ruggeri, Kamara, João Gomes, McGinn, Buendía, Manzambi, Jackson;

Goleadores: Gallagher 86', Van Hecke 90+8' — Manzambi 45+2', Jackson 76', Buendía 79';

Cambio forzado: Pedro Porro tuvo que abandonar el terreno de juego prematuramente en el minuto 19 debido a una lesión.

Análisis táctico: ¿Qué dicen los expertos?

Principales conclusiones de los analistas del fútbol inglés sobre este dramático partido:

La destreza pragmática del Villa: Los hombres de Unai Emery se llevaron la victoria gracias a rápidas salidas verticales y disciplina en el centro de la defensa, más que por la posesión del balón;

La sequía ofensiva terminó, pero los problemas persisten: El Tottenham finalmente marcó en la 5ª jornada, pero la salida temprana de Pedro Porro y los espacios en las bandas paralizaron la defensa;

El factor del despertar tardío: Los londinenses solo pudieron ejercer una presión agresiva durante los últimos 10 minutos; tal retraso no es suficiente para sumar puntos en la Premier League;

Situación en la tabla: Si bien esta victoria acerca al Aston Villa a la zona europea, hunde al Tottenham en una grave crisis en la parte baja de la clasificación.

Este partido de 5 goles en Londres demostró una vez más lo implacable que es la Premier League y lo rica que es en escenarios inesperados.

¿En su opinión, este juego difícil y desordenado del Tottenham al inicio de la temporada es un error del cuerpo técnico o está relacionado con la falta de forma de los líderes del equipo? ¿Cree que el equipo podrá trasladar esta intensidad de los últimos minutos a las próximas jornadas? ¡Deje sus opiniones y reflexiones en los comentarios y comparta esta crónica de este dramático choque de la Premier League con todos los aficionados al fútbol y sus seres queridos!