La nave de carga, que se dirige a la Estación Espacial Internacional (EEI), el principal laboratorio científico de la humanidad en el espacio, está a punto de completar su misión crucial. Lanzada el miércoles 16 de septiembre desde el cosmódromo de Baikonur mediante un cohete «Soyuz-2.1b», se espera que la nave «Progress MS-35» atraque en el módulo «Poisk» este sábado. El proceso de acoplamiento está programado para las 16:46 hora de Moscú, y esta misión entregará suministros vitales para la vida en la estación y los experimentos científicos en curso.

La nave espacial de carga transporta más de 2,4 toneladas de diversos suministros, incluyendo combustible, agua potable, oxígeno para la atmósfera artificial y equipos de laboratorio. Sin embargo, la mayor novedad tecnológica de este vuelo es la entrega de un exoesqueleto especial diseñado para controlar el «Teledroid», un robot futurista destinado a trabajar en el espacio abierto.

¿Qué experimentos científicos esperan a los 7 miembros de la tripulación internacional en órbita? ¿Cómo revolucionará el robot androide, que llegará a la EEI en los próximos meses, la exploración espacial, y cuál es el papel de la misión «Progress MS-35» en la seguridad orbital?

«2,4 toneladas de reservas y sistemas de soporte vital»: ¿Qué se envió a la órbita?

Indicadores principales de la valiosa carga a bordo de la nave «Progress MS-35»:

Reserva de combustible: 842 kg de combustible para corregir la altitud de la estación y mantenerla estable en órbita;

Agua potable: 420 kg de agua potable para las necesidades de la tripulación internacional;

Reserva atmosférica: 50 kg de aire comprimido para enriquecer el ambiente respirable dentro de la EEI;

Equipos técnicos: 525 kg de equipos y consumibles para mantener la estación en buen estado técnico y para las actividades diarias de la tripulación;

Equipos científicos complejos: Sistemas especializados para realizar pruebas biológicas y físicas en el laboratorio orbital.

El exoesqueleto «Teledroid» y la revolución del laboratorio científico

Principales direcciones científicas llevadas a cabo a través de la nave espacial:

Control remoto de un robot humanoide: Se entregó un exoesqueleto de control para un robot androide que en el futuro realizará trabajos de reparación pesados en el espacio exterior en lugar de los humanos; el robot será enviado a la estación en la próxima nave de carga en noviembre;

Programa de experimentos únicos: Se trajeron equipos para proyectos científicos especiales llamados «Gazoanalizator-FS», «Biopolimer», «Virtual», «Vampir», «Uragan» y «Separatsiya»;

Observación del entorno terrestre: Comienza una nueva etapa en la evaluación de desastres naturales desde el espacio y la creación de nuevos materiales espaciales.

Tripulación internacional: ¿Quiénes sirven en la estación?

Actualmente, un equipo unido compuesto por 7 representantes de tres agencias espaciales líderes trabaja en la Estación Espacial Internacional:

Cosmonautas de «Roscosmos»: Pyotr Dubrov, Anna Kikina y Andrey Fedyayev;

Astronautas de la NASA: Jessica Meir, Anil Menon y Jack Hathaway;

Agencia Espacial Europea (ESA): La astronauta francesa Sophie Adenot.

A pesar de las complejidades geopolíticas en la Tierra, los astronautas trabajan juntos en el espacio por la cooperación global, el futuro de la humanidad y el progreso de la ciencia.

¿Cree usted que el uso de robots humanoides como «Teledroid» y exoesqueletos podrá reemplazar completamente el trabajo humano peligroso en el espacio exterior en el futuro? ¿Hasta qué punto estos proyectos científicos internacionales en la órbita terrestre impulsarán los viajes de la humanidad hacia Marte y la Luna? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este interesante análisis científico sobre el mundo espacial con todos sus amigos y entusiastas del espacio!