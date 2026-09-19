Recompensas por leer: premios por cada 15 minutos

En Singapur, se está implementando un sistema de incentivos único para fomentar la lectura. Según este programa, los lectores no solo obtienen conocimiento, sino también monedas virtuales.

La nueva iniciativa ofrece monedas virtuales por cada 15 minutos de lectura . Posteriormente, será posible canjear estas monedas por dinero real.

100 monedas virtuales equivalen a 1 dólar de Singapur

Según el sistema, el usuario puede cambiar 100 monedas virtuales por 1 dólar de Singapur .

De esta manera, la lectura se convierte no solo en un pasatiempo, sino en una actividad con incentivos financieros. Se espera que la iniciativa motive a la población y cambie los hábitos digitales de jóvenes y adultos.

El objetivo: cambiar el teléfono por el libro

Una de las ideas principales es alejar a las personas del consumo ininterrumpido de contenido en redes sociales para centrar su atención en los libros.

Especialmente ante el fenómeno del «doomscrolling» —el hábito de deslizar contenido sin fin en redes sociales, que consume el tiempo de muchos sin que se percaten.

El nuevo sistema propone la lectura como una alternativa a este hábito.

Si la iniciativa tiene éxito, leer no solo enriquecerá la mente, sino que también se convertirá en un hábito que genera un pequeño beneficio económico .