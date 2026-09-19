Flick anuncia la convocatoria contra el Sevilla: ¿Szczęsny, Pedri, Yamal y quién más?

El FC Barcelona, líder indiscutible de La Liga, afronta uno de sus desplazamientos más peligrosos. Esta noche, 19 de septiembre, el gigante catalán visita al Sevilla en el famoso estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Antes del duelo, que comienza a las 00:00 (hora de Tashkent), el técnico Hans-Dieter Flick ha anunciado la lista oficial.

Con un pleno de victorias en el campeonato, el equipo de Flick viaja a Andalucía con sus estrellas: Wojciech Szczęsny y Dominik Livaković en portería, João Cancelo, Pau Cubarsí y Jules Koundé en defensa, Pedri, Gavi y Dani Olmo en el medio, y en ataque Raphinha y Lamine Yamal. 90 minutos bajo la presión del Sánchez Pizjuán. del FC Barcelonaserá una prueba real para sus ambiciones de título y su regularidad.

¿Qué estrellas elegirá el técnico alemán para su esquema ofensivo? ¿Podrá el Sevilla frenar la racha perfecta de los catalanes y qué supondrá esta victoria en la tabla?

«De Szczęsny a Yamal»: la convocatoria completadel FC Barcelona contra el Sevilla

Los jugadores seleccionados por Hans-Dieter Flick por líneas:

Porteros: Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Rodríguez;

Defensas: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Espart, Andreas Christensen, Martin, Jules Koundé, Eric García;

Centrocampistas: Pedri, Gavi, Fermín López, Rodrigo, Dani Olmo, Marc Bernal;

Delanteros: Jezus, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Abdelkarim;

Horario y lugar: Noche del 19 al 20 de septiembre, 00:00 (hora de Tashkent), Sevilla, estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

«Resultados al 100% y presión intensa»: La superioridad del equipo de Flick

Las claves del FC Barcelona antes del partido:

Racha sin derrotas: Los catalanes han ganado todos sus partidos de La Liga, liderando la tabla con pleno de puntos.

Poder ofensivo aterrador: El estado de forma de Raphinha y Lamine Yamal, que desborda por banda, es el principal peligro para el rival.

Genios creativos en el medio: La armonía del trío Pedri, Gavi y Dani Olmo garantiza el control del balón y ataques rápidos.

Amplia profundidad de banquillo: La presencia de extremos rápidos como Karim Adeyemi y Anthony Gordon permite a Flick aumentar el ritmo en la segunda parte.

Análisis táctico: ¿Qué esperan los expertos del duelo en el Sánchez Pizjuán?

Opiniones de analistas deportivos sobre el choque:

La resistencia del Sevilla: El Sevilla, que siempre ofrece una batalla feroz en casa, apostará por duelos físicos y una defensa agresiva.

El estilo vertical de Flick: El técnico alemán planea llegar al área rival en segundos mediante sus extremos en lugar de una posesión larga.

Prueba de concentración defensiva: Protegerse de los contragolpes del Sevilla, con las subidas de Cubarsí y Cancelo, exigirá máxima concentración.

El Sevilla - Barcelona de las 00:00 será sin duda uno de los enfrentamientos más intensos de la semana en La Liga.

¿Crees que los pupilos de Hans-Dieter Flick mantendrán su racha de victorias? ¿Quién será el protagonista: Raphinha, Yamal o dará la sorpresa el Sevilla? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios!