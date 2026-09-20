Una madre corre 3 km descalza por la educación de sus hijas

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Una madre corre 3 km descalza por la educación de sus hijas

En la India, Ramabai Ranvir, de 47 años, ganó una carrera de 3 kilómetros descalza con el objetivo de obtener un premio en efectivo para la educación de sus hijas.

La mujer no tuvo una preparación especial para la competencia. Como sus zapatos se le caían constantemente, decidió quitárselos y continuar descalza. Como resultado, llegó a la meta en primer lugar en la categoría de mujeres de 30 a 60 años.

Ramabai recibió 3 mil rupias (aproximadamente 31 dólares) como premio. Con este dinero, planea comprar libros y útiles escolares para sus hijas.

Una madre corre 3 km descalza por la educación de sus hijas

Ramabai se convirtió en el único sustento de la familia tras la muerte de su esposo en 2012. Crió a sus dos hijas realizando diversos trabajos pesados. Ella misma dejó la escuela a los 13 años.

Desea que sus hijas tengan las oportunidades que ella no pudo alcanzar. Actualmente, una de sus hijas se prepara para los exámenes de ingreso a la policía y la otra para el servicio público.

Una mujer en sari en un campo con su hija sosteniendo un libro.

Tras la difusión de la historia de Ramabai, el juez principal de la India, Surya Kant, ordenó a los funcionarios locales que le proporcionaran 50 mil rupias (aproximadamente 521 dólares) en concepto de ayuda financiera.

«Mientras viva, debo hacer todo lo posible para darles una buena educación a mis hijas», dijo Ramabai.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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