Padres desaparecidos hace 25 años: sus hijos siguen esperando

En Eritrea, el destino de los padres arrestados hace 25 años sigue siendo desconocido. Hanna Petros Solomon tenía 10 años cuando su padre fue detenido. Dos años después, su madre, Aster Yohannes, también desapareció al regresar al país.

El padre de Hanna, Petros Solomon, fue uno de los principales líderes de la lucha por la independencia contra Etiopía. Tras la independencia de Eritrea en 1993, fue ministro de Defensa y Asuntos Exteriores, y más tarde ministro de Pesca.

En mayo de 2001, Petros y otros 14 altos cargos políticos enviaron una carta abierta al presidente Isaiyas Afewerki exigiendo la implementación de la Constitución y la celebración de elecciones nacionales. Posteriormente, fueron conocidos como el G-15 .

En la noche del 18 de septiembre de 2001, las fuerzas de seguridad de Eritrea arrestaron a varios de sus miembros. Petros fue detenido mientras salía a correr por la mañana.

En aquel entonces, la madre de Hanna estudiaba en EE. UU. Intentó obtener pasaportes para sus hijos, pero recibió una negativa. Dos años después, tras varias promesas, decidió regresar a Eritrea.

El 11 de diciembre de 2003, sus hijos la esperaban en el aeropuerto internacional de Asmara, pero Aster no apareció entre los pasajeros. Luego les pidieron que recogieran su equipaje, y así la familia supo que ella había llegado al país, pero nunca regresó a casa.

Más tarde, circularon informes de que Aster estaba recluida en la famosa prisión de Karshelli en Asmara.

Se dijo que Petros y los demás miembros del G-15 fueron acusados de traición, pero no se llevó a cabo ningún juicio público. No se ha proporcionado información precisa a sus familias sobre su paradero ni sobre si están vivos o muertos.

En aquel periodo, los medios independientes en Eritrea fueron cerrados y varios editores y periodistas fueron arrestados.

Hanna abandonó Eritrea años después. Ahora, a sus 35 años, vive en EE. UU. y trabaja como especialista en traumas. Sin embargo, teme perder los recuerdos de la infancia relacionados con sus padres.

Recuerda que a su padre le encantaba reunir a la familia en casa y organizaba concursos de canto con sus hijos durante los viajes. Su madre, por su parte, amaba las canciones de ABBA, Dolly Parton y Whitney Houston.

Otra familia vivió el mismo destino.

Ibrahim Sherifo, hijo de otro miembro del G-15, también perdió a sus padres. En 2001, tenía 13 años. Su madre, Aster Fissehatsion, fue sacada de su casa por la mañana, y su padre, Mahmud Ahmad Sherifo, fue arrestado mientras hacía ejercicio.

Ahora, a sus 38 años, Ibrahim vive en los Países Bajos y estudia ciencias políticas. Considera el 18 de septiembre de 2001 como un día difícil no solo para su familia, sino para toda Eritrea.

Hanna e Ibrahim agradecen a los seres queridos que los apoyaron en su infancia. Se sienten orgullosos de que sus padres tuvieran el valor de exigir reformas y expresar sus opiniones abiertamente.

Hanna sigue buscando respuesta a la pregunta más sencilla que lleva 25 años sin contestar: ¿están sus padres vivos o no?

Las organizaciones internacionales de derechos humanos califican a los miembros del G-15 como presos de conciencia y exigen su liberación y que se informe sobre su destino.