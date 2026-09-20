Una novia brinda primeros auxilios a dos empleadas que enfermaron durante su boda

En el estado de Kerala, India, la doctora Shirin Subayr brindó primeros auxilios a dos empleadas de catering que enfermaron durante su propia ceremonia de boda. Así lo informó India Today.

Se supo que, durante la boda de Shirin Subayr y el doctor Riaz en la ciudad de Kannur, dos mujeres del equipo de catering se sintieron mal. Una de ellas tenía una hemorragia nasal y la otra sufría mareos.

Como se sabía en la ceremonia que Shirin era médica, le pidieron ayuda. A pesar de llevar su vestido de novia, interrumpió temporalmente la ceremonia para examinar a las mujeres y brindarles los primeros auxilios.

A la mujer con hemorragia nasal se le recomendó inclinarse hacia adelante y presionar la parte blanda de la nariz durante 10 a 15 minutos. A la mujer con mareos la acostaron con las piernas ligeramente elevadas.

Shirin consideró el incidente como algo habitual para ella. Afirmó que si alguien necesita ayuda, se debe ayudar en la medida de lo posible.

El video del incidente se volvió viral en las redes sociales, lo que le valió a Shirin Subayr muchos elogios. La doctora confesó que no se dio cuenta de que alguien la estaba grabando en ese momento.