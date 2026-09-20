Una biblioteca escondida detrás de una pared durante 15 años ha sido redescubierta (video)

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Una biblioteca escondida detrás de una pared durante 15 años ha sido redescubierta (video)

En Siria, cientos de libros ocultos tras la pared de una casa durante 15 años han sido redescubiertos. Un hombre llamado Abu Bilal escondió su valiosa biblioteca detrás de un muro en 2011 para protegerla ante el deterioro de la situación de seguridad. Así lo informó Al Jazeera.

Se informa que, tras ocultar los libros, Abu Bilal construyó una pared de hormigón sobre ellos y posteriormente abandonó Siria con su familia. Casi 15 años después, al regresar a su hogar, derribó el muro con un martillo.

Detrás de la pared se encontraron cientos de libros y revistas, literatura religiosa, manuscritos, certificados de lectura del Corán y documentos personales. Según las fuentes, gran parte de la biblioteca se conservó en buen estado a pesar de haber permanecido años en un espacio cerrado.

Estos momentos fueron grabados por el hijo de Abu Bilal, el escritor y activista Bilal Allun, y compartidos en redes sociales. El video muestra al hombre rompiendo la pared y sacando uno a uno los libros ocultos durante años.

Se destaca que, para Abu Bilal, la biblioteca no era solo una colección de libros, sino un legado valioso que protegió durante años. Su reencuentro con los libros después de 15 años ha despertado un gran interés en las redes sociales.

Abu BilalBilal AllunSiriaAl JazeeraBiblioteca
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