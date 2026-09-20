Un hombre encuentra a su niñera tras 38 años de búsqueda y le regala un coche y 10 millones de francos

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Un hombre encuentra a su niñera tras 38 años de búsqueda y le regala un coche y 10 millones de francos

Medios extranjeros informaron que un hombre francés encontró a su niñera, quien lo cuidó durante su infancia en Costa de Marfil, tras 38 años de búsqueda.

Según los informes, el padre del hombre trabajó en Costa de Marfil hace varios años. Durante ese tiempo, una mujer llamada Aisha cuidó de su hijo pequeño con mucho cariño.

Más tarde, la familia regresó a Francia y perdieron el contacto. Sin embargo, el hombre nunca olvidó a la mujer que lo cuidó de niño. Tras 38 años, logró localizarla.

Viajó a Costa de Marfil para reunirse con Aisha. Como muestra de gratitud, le entregó 10 millones de francos CFA, le regaló un coche nuevo y le garantizó una pensión mensual de por vida.

Se informa que Aisha planea utilizar parte de este dinero para renovar su casa y financiar la educación de sus nietos.

FrancésCosta de MarfilAisha10 millones de francos CFAReencuentro
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«ZAMIN.UZ» editor

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