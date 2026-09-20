Aparecen robots humanoides en las fábricas de Toyota

El gigante automotriz japonés Toyota está dando un paso sin precedentes como parte de la modernización radical de sus redes de producción globales. Según ixbt.com, la compañía planea introducir aproximadamente 400 000 robots humanoides ELEY, diseñados para trabajar junto a los humanos en sus plantas. Este proyecto a gran escala tiene como objetivo perfeccionar aún más el proceso de ensamblaje de los vehículos Toyota. Esto es lo que informa Ixbt.com comunica .

El acrónimo ELEY proviene de Embodied Learning Robot for Enhanced Yield, y estos dispositivos están diseñados para aumentar la eficiencia. Con un peso de casi 50 kg, el robot funciona con batería o con la red eléctrica. Su estructura utiliza una plataforma con ruedas móviles en lugar de piernas, mientras que la parte superior tiene forma humana.

Puestos de trabajo diseñados para humanos

Este robot tiene dos brazos, cada uno equipado con dos dedos. El tamaño del cuerpo de ELEY y la disposición de las articulaciones se han adaptado a la estructura física de un hombre japonés promedio. Esto permite que el robot se mueva sin problemas en espacios estrechos e incómodos diseñados originalmente para personas.

A partir de 2028, Toyota y sus empresas subsidiarias tienen la intención de invertir 1 billón de yenes anuales en la modernización de sus fábricas en todo el mundo. Según el plan, se instalarán 150 000 de estos robots en las propias plantas de Toyota, mientras que los 250 000 restantes comenzarán a trabajar en las fábricas de otras empresas del grupo.

Operaciones delicadas y proceso de aprendizaje

ELEY está diseñado para realizar operaciones muy delicadas, teniendo la habilidad de agarrar piezas pequeñas, clasificarlas en recipientes e incluso trabajar con telas. El dispositivo es capaz de aprender de forma independiente y mejorar sus secuencias de acciones. En una demostración en la sede europea, ELEY dobló camisetas. Tras unas dos semanas de aprendizaje y cerca de 1 500 intentos, la precisión en la ejecución se acercó casi al 100 %.

El proceso de entrenamiento de los robots se basa directamente en la experiencia de los empleados de la empresa. En algunas líneas, los trabajadores realizan tareas habituales utilizando agarres especiales que imitan los dedos de ELEY. Un sistema especial registra el movimiento, la fuerza aplicada, la trayectoria y el ritmo del humano, convirtiéndolo en datos de aprendizaje para la máquina.

Digitalización del conocimiento de maestros experimentados

El conocimiento de los expertos más cualificados es de vital importancia para la empresa. Toyota cuenta con unos 18 000 maestros experimentados con estatus interno. Sus habilidades prácticas, difíciles de explicar mediante manuales simples, se digitalizan y se transfieren a los robots.

En el futuro, será posible compartir las habilidades adquiridas por un ELEY en una fábrica con otros robots de Toyota en todo el mundo. También se está considerando el escenario opuesto: los robots entrenados ayudarán a los nuevos empleados a aprender los procesos de producción. El vicepresidente de Toyota, Hiroki Nakajima, enfatizó que el objetivo principal del proyecto no es reemplazar a los empleados por máquinas, sino crear un entorno donde humanos y robots trabajen en colaboración. Hoy en día, Toyota cuenta con unas 60 plantas en todo el mundo, en las que trabajan cerca de 391 000 personas.