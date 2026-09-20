Se espera un aumento en los precios de los televisores Samsung, LG y Sony

Los gigantes de la fabricación de televisores, Samsung Electronics, LG Electronics y Sony, se enfrentan a una situación financiera difícil en el mercado global. Según información difundida por el recurso coreano The Elec, las grandes fábricas chinas de pantallas han comenzado a aumentar los precios de los paneles de cristal líquido (LCD), y las notificaciones correspondientes ya han sido entregadas a las marcas globales. Así lo informa Ixbt.com que reporta.

Los cambios afectan a líderes del mercado global como BOE, TCL CSOT y HKC. En particular, BOE planea implementar su nueva política de precios a partir del cuarto trimestre de este año. Sin embargo, otros actores importantes como TCL CSOT y HKC ya han comenzado a aumentar el valor de ciertos tipos de paneles desde los meses de otoño.

¿Por qué están subiendo los precios?

El inicio de esta política de precios precisamente en otoño no es casualidad. Los meses de agosto y septiembre son para las marcas tecnológicas líderes del mundo un período de preparación para la temporada de ventas más intensa del año. Es en este momento cuando las empresas compran los componentes principales para las ofertas del Black Friday, Navidad y otras festividades importantes.

En las condiciones actuales, para Samsung, LG y otros fabricantes es difícil reducir drásticamente las compras o tomar medidas alternativas. La razón es el alto riesgo de quedarse sin componentes antes de la temporada de ventas anual más alta. También es notable que esta situación no ha surgido debido a una escasez en el mercado.

El dominio de los fabricantes chinos en el mercado

Según datos de la agencia analítica Omdia, con el fin de mantener un equilibrio, las fábricas chinas no están utilizando sus capacidades al máximo. Algunas empresas operan solo al 70 %, y los fabricantes limitan conscientemente el volumen de producción para evitar un exceso de oferta y mantener precios altos.

La aplicación de esta estrategia es posible gracias al dominio absoluto de las empresas chinas en el mercado. Según estimaciones de Omdia, hoy en día, BOE, TCL CSOT y HKC controlan entre el 70 % y el 85 % del mercado mundial de paneles LCD grandes de 65, 75 y 85 pulgadas. En el segmento de pantallas de televisión extra grandes, su participación se acerca a un nivel de monopolio casi total.

La escalada de la situación también se debe a la retirada gradual de las empresas surcoreanas de este mercado. En particular, Samsung Display dejó de producir paneles LCD por completo en 2022. LG Display también cerró su producción de LCD para televisores en Corea del Sur y vendió su planta en Guangzhou.

Como resultado, el número de proveedores alternativos se ha reducido drásticamente. Esto ha ampliado la capacidad de los fabricantes chinos para influir en el precio de los paneles, uno de los componentes más caros de los televisores, haciendo inevitable que los productos terminados sean más costosos en el futuro.