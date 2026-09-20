En la 9.ª jornada de la Superliga suiza, el líder indiscutible, el FC Lugano, logró una victoria amplia y convincente en el campo del FC Lausanne. El encuentro, disputado en el estadio de la Tuilière, estuvo dominado por los visitantes y terminó con un contundente 4-0. Para los aficionados uzbekos, la mayor alegría es ver a nuestro defensa nacional Behruz Karimov como titular con el Lugano, jugando 72 minutos y contribuyendo a la victoria de su equipo con una asistencia de gol.

El delantero Delcroix, héroe del partido, anotó un triplete, mientras que el defensa local Sou marcó en propia puerta. Tras esta victoria, el Lugano suma 25 puntos, consolidando su liderato y sacando 6 puntos de ventaja a su perseguidor, el Young Boys; el Lausanne, con 6 puntos, sigue en el último lugar.

¿Acelerarán las sólidas actuaciones de Behruz Karimov en Suiza su salto a las grandes ligas europeas y podrá el Lugano celebrar el título de campeón suizo esta temporada?

«Triplete de Delcroix y asistencia de Karimov»: Crónica del partido

Los momentos clave del encuentro en el estadio de la Tuilière:

El festival goleador de Delcroix: El delantero abrió el marcador de penalti en el minuto 35 y anotó dos goles más en los minutos 48 y 52 para completar su triplete;

La acción decisiva de Behruz Karimov: El defensa uzbeko estuvo activo durante 72 minutos, dando una asistencia de gol a su compañero y recibiendo una excelente valoración;

El autogol de los locales: En el minuto 61, el defensa del Lausanne, Sou, marcó en su propia portería, poniendo el 4-0 en el marcador;

Cambio táctico: En el minuto 72, los entrenadores sustituyeron a Karimov y Bislimi por Marques y Canducci;

6 puntos de ventaja en la tabla: Con 25 puntos tras 9 jornadas, el Lugano se distancia de forma segura del Young Boys (19 puntos).

Superliga suiza 9.ª jornada: Ficha técnica Lausanne — Lugano

Comparativa de estadísticas y situación en la tabla:

Indicadores y criterios Lausanne (Local) Lugano (Visitante) Resultado final 0 0 Goleadores — Delcroix 35 (pen.), 48, 52; Sou 61 (p.p.) Estadísticas de Behruz Karimov — Titular, 72 minutos, 1 asistencia Puntos acumulados 6 puntos 25 puntos (Líder) Posición en la tabla Último lugar (12.ª posición) 1.ª posición (+6 puntos sobre el perseguidor) Rotación Cambios tácticos Marques sustituye a Karimov en el minuto 72

Análisis futbolístico: Expertos sobre Karimov y el Lugano

Conclusiones de especialistas del fútbol europeo y analistas deportivos:

El crecimiento constante de Behruz Karimov: Que un joven defensa sea titular regular en la liga suiza y aporte eficacia ofensiva demuestra su gran potencial;

Un activo clave para la selección nacional: Ante los partidos cruciales de septiembre-octubre contra Irán, Siria y Corea del Sur, el gran estado de forma de Karimov es un apoyo sólido para el cuerpo técnico de la selección;

El potencial de campeón del Lugano: Superar a un grande como el Young Boys por 6 puntos y marcar 4 goles a domicilio demuestra que el equipo es un candidato serio al título esta temporada;

Juego equilibrado: A pesar de jugar fuera de casa, mantener la portería a cero y no dar opciones al rival demuestra la disciplina táctica del Lugano.

Este brillo de Behruz Karimov en los campos suizos es una prueba más de que los legionarios uzbekos se están imponiendo con audacia en la escena europea.

¿Crees que Behruz Karimov será campeón de Suiza con el Lugano antes de dar el salto a una de las 5 grandes ligas europeas? ¿Podrá consolidar su puesto de titular en los próximos partidos de la selección nacional? ¡Deja tus opiniones y análisis en los comentarios y comparte este importante éxito del fútbol uzbeko con todos tus amigos aficionados al deporte!