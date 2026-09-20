Las ventas de los modelos iPhone 18 Pro en China superan a la generación anterior

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Las ventas de los modelos iPhone 18 Pro en China superan a la generación anterior

Las ventas de los últimos buques insignia de Apple, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, han comenzado oficialmente en el mercado chino. Según los resultados del primer día, estos dispositivos han despertado un gran interés entre los compradores, superando significativamente las cifras del año pasado. Esto representa un paso importante para la posición de la compañía en el mercado asiático. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según datos de Ixbt.com, se vendieron un total de 322 800 unidades de la nueva generación de smartphones en China durante el primer día. Esta cifra es aproximadamente un 30 % superior a la registrada por la serie iPhone 17 Pro durante el mismo periodo el año anterior.

Demanda por modelo

Los análisis muestran que los compradores han priorizado el dispositivo con pantalla más grande y mayores capacidades. En concreto, el iPhone 18 Pro Max representa el 55,5 % de todas las unidades vendidas.

El 44,5 % restante corresponde al modelo Pro estándar. En cifras concretas, aproximadamente 179 000 unidades del iPhone 18 Pro Max y 144 000 unidades del iPhone 18 Pro encontraron dueño en el primer día.

Política de precios y detalles del lanzamiento

Recordamos que Apple presentó sus nuevos smartphones insignia el pasado 10 de septiembre. En el mercado chino, estos dispositivos se venden en el segmento de precios altos.

En particular, el precio inicial del iPhone 18 Pro en el país comienza en 10 000 yuanes (aproximadamente 1 495 USD). Para la versión superior, el iPhone 18 Pro Max, los compradores deben pagar al menos 11 000 yuanes (aproximadamente 1 645 USD).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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