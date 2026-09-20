En China, pirotecnia encendida por una joven explota cerca de ella (video)

En China, una joven que encendía pirotecnia en un puente se llevó un susto tras una explosión inesperada. El video del incidente se está difundiendo en las redes sociales.

En el video se observa a la joven encendiendo el artefacto pirotécnico en el puente, seguido poco después por un fuerte destello y una explosión a su lado. La joven, sorprendida por la detonación, retrocedió.

Hasta el momento, no hay información fiable sobre cuándo o en qué parte de China se grabó el video, ni si la joven resultó herida a causa del incidente.

Este video se ha vuelto viral en las redes sociales, captando la atención de los usuarios.