150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria

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150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria

En Siria, país que atraviesa los desafíos de seguridad más complejos de Oriente Medio, ha ocurrido un evento histórico y sin precedentes para el sistema estatal y las fuerzas del orden. El Ministerio del Interior sirio anunció la finalización de un ciclo de formación extremadamente riguroso de seis meses en el Instituto (academia) de policía femenina, creado especialmente en At-Tal. Más de 15 000 mujeres sirias de todo el país postularon para ingresar a esta nueva institución militar, y de ellas, las 150 candidatas que superaron la selección más estricta se convirtieron en las primeras graduadas.

Los ejercicios tácticos presentados durante la ceremonia de graduación asombraron a los medios de comunicación de todo el mundo: vestidas con trajes oficiales negros, hiyab y gafas de sol, las integrantes de esta unidad especial demostraron una gran maestría en la protección de caravanas presidenciales y gubernamentales contra ataques armados, la evacuación de personalidades VIP bajo fuego, así como el tiro con pistola en movimiento. Estos 150 oficiales profesionales serán desplegados ahora en todas las unidades provinciales del país para mantener el orden público y llevar a cabo investigaciones especiales y operaciones de seguridad relacionadas con mujeres y niños.

Entonces, ¿cómo cambiarán estas mujeres policías, seleccionadas entre 15 000 aspirantes, el sistema de seguridad sirio, qué significa su participación en la protección de caravanas y cómo se recibe esta reforma en una sociedad conservadora?

150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria

« Competición de 15 000 personas, protección VIP y academia de At-Tal »: Los 5 puntos clave de la ceremonia

Hechos y detalles importantes de la histórica ceremonia de graduación en Siria:

  • Graduación de la primera academia de policía femenina: Tras 6 meses de formación militar y especial intensiva en el nuevo instituto de At-Tal, 150 mujeres completaron sus estudios;

  • 100 candidatas por 1 plaza: Más de 15 000 mujeres postularon para la admisión al instituto, marcando un nivel de competencia récord;

  • Maestría en protección de caravanas y VIP: En las demostraciones, las mujeres ejecutaron con brillantez tácticas de respuesta a ataques con pistolas de combate y la evacuación segura de personalidades importantes hacia vehículos blindados;

  • Armonía entre imagen moderna y nacional: Las graduadas demostraron preparación para el combate vistiendo trajes negros clásicos, el velo nacional (hiyab) y gafas tácticas negras;

  • Movilización en todo el país: Los nuevos oficiales serán destinados no solo a la capital, sino a todas las regiones de Siria para asegurar el orden público y cumplir misiones especiales.

150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria

Fuerzas de seguridad sirias: Comparación entre el sistema tradicional y el nuevo cuerpo de policía femenina

Rol e indicadores de las graduadas del instituto de At-Tal en el sistema de protección estatal:

Criterios y orientaciones

Estructuras estándar anteriores

Graduadas del nuevo instituto de policía femenina

Selección y alcance de las candidatas

Reserva limitada y servicio militar estándar

150 agentes más capaces seleccionadas entre más de 15 000 aspirantes

Orientación de la formación

Patrullaje general y servicio administrativo pasivo

Ejercicios de combate intensivos, armas de fuego y seguridad de escoltas VIP

Apariencia y equipamiento

Uniforme de policía estándar

Traje táctico negro, hiyab y look especial con gafas

Protección de caravanas y contra ataques

Servicio de protección compuesto solo por hombres

Cadena de combate operativa formada por mujeres

Campo de actividad

Unidades de patrulla habituales

Orden público, asuntos relacionados con mujeres y redadas complejas

Zona de despliegue

Centro de la capital

Todas las estructuras provinciales del Ministerio del Interior en todo el país

150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria

Experticia militar y social: ¿Por qué es vital una unidad de policía femenina para Siria?

Conclusiones de analistas internacionales de seguridad y orientalistas:

  • Problemas delicados relacionados con la seguridad de mujeres y niños: En Siria, en reconstrucción tras años de guerra, los registros y controles realizados por policías masculinos en campos de refugiados o sectores civiles provocaban a menudo tensiones religiosas y culturales; las mujeres oficiales llenan este vacío y aseguran el estado de derecho de manera sutil y eficaz;

  • Disciplina de hierro y seguridad VIP: La intensidad de los ejercicios demostró que estas 150 mujeres no son simples empleadas de oficina, sino verdaderas guardaespaldas y especialistas de nivel « spetsnaz » capaces de tomar las decisiones correctas bajo fuego en condiciones extremas;

  • Ganar la confianza de la población e integración de las mujeres: El hecho de que 15 000 mujeres hicieran fila para unirse a la policía muestra la voluntad de las mujeres sirias de defender la paz de su país con las armas en la mano; es un signo importante del proceso de modernización en el mundo árabe;

  • Lucha contra las provocaciones y el terrorismo oculto: Las fuerzas radicales intentan a menudo actuar bajo la máscara de mujeres; el nuevo cuerpo femenino tendrá el poder de actuar más rápidamente y sin obstáculos que los agentes masculinos al detener y controlar a sospechosos.

La primera ceremonia de graduación en At-Tal mostró al mundo entero que una nueva era de seguridad, profesional y basada en los valores nacionales, ha comenzado en el sistema interior sirio.

En su opinión, ¿qué piensa del servicio de las mujeres en las fuerzas de seguridad y orden público, especialmente en la protección VIP compleja y las redadas? ¿Pueden las 150 mujeres seleccionadas entre 15 000 candidatas ayudar a fortalecer la paz en Siria? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este artículo sobre este cambio histórico en Oriente Medio con todos sus amigos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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