Brian Riemer comenta los rumores sobre la prueba de Erling Haaland

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Brian Riemer comenta los rumores sobre la prueba de Erling Haaland

El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, aclaró una famosa anécdota sobre Erling Haaland en 2017, antes del partido contra Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA. Desestimó con humor los rumores de que rechazó al delantero durante una prueba en el FC Copenhague. Así lo informa Goal.com informa.

En la conferencia de prensa en el estadio Ullevaal, Brian Riemer habló sobre su papel durante la semana de prueba del joven Erling en Dinamarca. Se informó que en aquel entonces, el actual seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, era el entrenador principal del FC Copenhague, mientras que Brian Riemer dirigía al equipo sub-19 del club.

Una prueba histórica y recuerdos del pasado

Ståle Solbakken había confirmado previamente en su propia conferencia de prensa que su antiguo asistente, Riemer, no tuvo ninguna responsabilidad en la decisión de no fichar al talentoso delantero. Brian Riemer calificó este episodio como una de las historias curiosas del fútbol, recordando cuando recibió a Haaland y a su padre, Alf-Inge Haaland, hace años.

El técnico danés no ocultó su satisfacción al ver que Erling Haaland se ha convertido en un goleador de clase mundial. Rechazó categóricamente las afirmaciones de que privó al FC Copenhague de millones en ingresos futuros.

Un partido importante por delante

Según Riemer, se trata simplemente de una buena anécdota y, en aquel momento, el destino del jugador no estaba en sus manos. «Puedo decir con total tranquilidad que no soy el hombre que privó al FC Copenhague de un traspaso de 200 millones», añadió el entrenador entre risas.

Asimismo, el seleccionador de Dinamarca negó que su equipo llegue como víctima ante la Noruega de Haaland antes del partido inaugural de la Liga A en Oslo. Destacó que los jugadores daneses poseen un alto potencial técnico y creen firmemente en sus posibilidades de llevarse los tres puntos.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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