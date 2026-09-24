Xiaomi presenta una nueva cafetera de calidad profesional para el hogar

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Xiaomi presenta una nueva cafetera de calidad profesional para el hogar

Xiaomi ha presentado la Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro, una cafetera semiautomática diseñada para preparar café de nivel profesional en casa. Según ixbt.com, este dispositivo cuenta con sistemas de funcionamiento independientes, un mecanismo de control preciso de la temperatura y capacidades de procesamiento automático para diversos tipos de leche, con un precio de 520 USD. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva cafetera está equipada con dos bombas y bloques de calentamiento separados. Gracias a este diseño, los procesos de preparación de espresso y espumado de leche pueden realizarse de forma simultánea e independiente. Esto reduce significativamente el tiempo de espera y permite preparar más de diez tazas de café seguidas.

Se han previsto circuitos separados para agua caliente y fría, evitando que se mezclen. El circuito caliente se calienta rápidamente para preparar un espresso intenso, mientras que la extracción por impulsos a baja temperatura permite preparar café frío rápidamente bajo baja presión. Cinco sensores y un algoritmo especial que controla los componentes principales garantizan la precisión de la temperatura.

Preparación automática de bebidas lácteas

Los ingenieros de Xiaomi han prestado especial atención a las bebidas con leche. La Mijia Coffee Maker Pro puede espumar automáticamente cinco tipos de leche, incluyendo la convencional y las opciones vegetales. El usuario solo necesita seleccionar la opción deseada y colocar la taza; la máquina crea una espuma densa y uniforme sin necesidad de usar manualmente la boquilla de vapor.

Durante la preparación, el sistema monitorea la presión en tiempo real y registra cualquier desviación. Una vez finalizada la extracción, la cafetera genera un gráfico de presión y ofrece recomendaciones para ajustar la configuración según la variedad de café específica.

Configuraciones flexibles y funciones de la aplicación

Sin embargo, no es necesario automatizar completamente el uso del dispositivo. El usuario puede ajustar manualmente nueve parámetros, desde el grado de molienda de los granos hasta la temperatura de extracción y el espumado de la leche. También existe la posibilidad de guardar configuraciones personales como recetas específicas.

Para aquellos que no desean experimentar con los parámetros, la aplicación ofrece cientos de recetas en la nube adaptadas a diversas variedades de café y niveles de tueste. Los ajustes seleccionados pueden enviarse a la cafetera con solo pulsar un botón. Las opciones disponibles incluyen bebidas como latte de leche de coco o americano con naranja.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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