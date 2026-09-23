Se revelan los secretos de una ciudad sumergida hace 700 años

En el Reino Unido, se han encontrado rastros de la ciudad medieval de Shipden, que se hundió en el fondo del Mar del Norte hace unos 700 años. Unos buzos identificaron y fotografiaron 25 objetos misteriosos hechos por el hombre a unos cientos de metros de la costa de Cromer, en el condado de Norfolk. La noticia fue reportada por Jam Press.

Se informa que las estructuras de pedernal descubiertas en el fondo del mar datan del siglo XIV. Los investigadores creen que podrían ser diques antiguos, parte de un muelle u otras estructuras costeras.

El asentamiento de Shipden fue sumergido gradualmente por las aguas del Mar del Norte durante el siglo XIV. Una fuerte tormenta en 1362 destruyó casi por completo la línea costera de la ciudad.

Buzos británicos fotografiaron por primera vez en detalle las ruinas de la ciudad hundida y crearon modelos digitales en 3D basados en ellas. Esto permite a los expertos estudiar mejor las estructuras preservadas bajo el mar.

El hallazgo arrojó luz sobre otra leyenda famosa. Entre los habitantes de Cromer, se ha contado durante mucho tiempo que la iglesia de San Pedro está escondida bajo «Church Rock», la roca de la iglesia.

Sin embargo, resultó que el objeto identificado por los buzos no es una iglesia, sino que podría ser parte de una fortificación costera medieval. Esto aumentó la probabilidad de que la famosa leyenda no sea cierta.

«Todos los que crecimos en Cromer hemos escuchado historias sobre Church Rock. Por eso, darse cuenta de que esta leyenda podría ser falsa es un gran paso. Actualmente estamos estudiando documentos medievales y comparándolos con los objetos encontrados en el fondo del mar. Por ahora, estamos planteando hipótesis y no conclusiones definitivas», dijo Peter Stibbons, presidente de la sociedad «Amigos del Museo de Cromer» y director del proyecto.

Hay otro evento interesante en la historia de esta zona. En 1888, el barco turístico «Victoria» chocó contra una roca submarina y naufragó. Más tarde, los restos del barco, junto con parte de la roca, fueron dinamitados. El objetivo era eliminar el obstáculo que podía interferir con el movimiento de los barcos.

Sin embargo, es posible que durante estos trabajos también se hayan dañado valiosos objetos arqueológicos.

«Nuestro interés inicial estaba relacionado con la posibilidad de encontrar los restos del barco "Victoria". Pero haber ayudado a la comunidad de Cromer a comprender mejor la historia de Shipden fue un gran logro para nosotros. Es posible que Church Rock fuera en realidad una fortificación costera. Por lo tanto, la búsqueda de la iglesia en sí continuará», dijo el buzo principal Nick Schiller.

Las investigaciones se llevan a cabo en el marco del proyecto Alfred Savin con el apoyo del National Lottery Heritage Fund. Aunque la temporada de buceo ha terminado, los científicos planean continuar las investigaciones en 2027.

Los materiales arqueológicos encontrados y los modelos 3D creados se están preparando para ser exhibidos en el Museo de Cromer y presentados al público en Internet.

Anteriormente, se informó que se había identificado un barco con valiosos hallazgos bajo el agua frente a las costas de Escocia. Este barco, que pertenecía al rey Carlos I de Inglaterra y Escocia, se hundió en 1633, y se ha dicho que el valor total del hallazgo, junto con los objetos reales y las obras de arte a bordo, podría superar los mil millones de dólares.