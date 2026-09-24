Yandex Maps lanza una navegación revolucionaria en tres grandes ciudades de Uzbekistán

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Yandex Maps lanza una navegación revolucionaria en tres grandes ciudades de Uzbekistán

Se acaba una situación estresante que todo conductor conoce: circulas por una calle desconocida o un enlace complejo, con varias direcciones por delante, y solo te das cuenta segundos antes de qué carril tomar o qué salida elegir. En esos momentos, un frenazo brusco, un cambio de carril arriesgado o una infracción pueden causar accidentes y atascos. Ahora, una nueva capacidad digital facilita la vida a millones de conductores uzbekos: Yandex Maps ha lanzado oficialmente mapas altamente detallados de las carreteras de Taskent, Andiján y Namangán.

Esta actualización muestra no solo la ruta general, sino también los carriles precisos, las líneas, las salidas y las zonas de seguridad con gran exactitud. Como resultado, el servicio indica la trayectoria recomendada con mucha antelación, permitiendo al conductor colocarse en el carril correcto con tranquilidad. Para implementar esta compleja función, el equipo de Yandex ha digitalizado 2 760 kilómetros de infraestructura vial en las tres grandes ciudades.

¿Cómo ayuda realmente la navegación detallada a los conductores, en qué medida disminuye el riesgo de multas y accidentes, y en qué zonas funciona el sistema a plena capacidad?

«Carriles precisos, 2 760 km digitalizados y giros tranquilos»: 5 puntos clave de la actualización

La nueva función de navegación de Yandex Mapsen Uzbekistán: datos y detalles importantes:

  • Saber qué carril tomar con antelación: El navegador indica al conductor el carril exacto para giros o salidas complejas;

  • Fin de las maniobras bruscas y peligrosas: Se evita la confusión de última hora y las situaciones de riesgo de accidente;

  • Cada línea y zona de seguridad en el mapa: La aplicación muestra visualmente los carriles, líneas de separación, salidas y zonas de seguridad;

  • Un trabajo colosal de 2 760 kilómetros: Para implementar este sistema, los expertos digitalizaron 2 760 km de infraestructura vial en tres ciudades hasta el último detalle;

  • Áreas de cobertura: En Taskent, el nuevo mapa funciona en todas las carreteras, mientras que en Andiján y Namangán cubre las zonas centrales y las principales autopistas.

Navegación de Yandex Maps: Comparación entre el mapa tradicional y el nuevo sistema detallado

Análisis de los nuevos parámetros de seguridad vial y comodidad de navegación:

Indicadores y capacidades

Navegación tradicional anterior

Nuevo sistema detallado de Yandex Maps

Vista de la ruta

Solo la línea general y la flecha de giro

Cada carril, línea de separación y zona

Tiempo de elección de carril

En el último minuto, justo antes del giro

Trayectoria recomendada con mucha antelación

Seguridad de maniobras

Alto riesgo de cambios bruscos

Cambio de carril fluido y tranquilo

Riesgo de infracciones y multas

Alta probabilidad de pisar líneas o girar desde el carril incorrecto

Cumplimiento estricto y sin errores de las normas de tráfico

Cobertura en Taskent

Mapa de calles estándar

TODAS las calles de la capital digitalizadas al 100%

Cobertura en Andiján y Namangán cobertura

Coordenadas de carreteras principales

Zonas centrales y autopistas importantes

Distancia total digitalizada

Solo red principal

Red vial completa de 2 760 km en tres ciudades

Análisis de expertos y urbanismo: ¿Por qué esta función reduce drásticamente los atascos y accidentes?

Conclusiones de expertos en seguridad vial:

  • Desaparición del efecto «parada repentina»: En carreteras de varios carriles, cuando un conductor se da cuenta tarde de que está en el carril equivocado, frena o se mete bruscamente; el mapa detallado acaba con este desorden y asegura un flujo constante;

  • Protección contra cámaras y multas: El número de cámaras automáticas ha aumentado; el nuevo sistema indica el carril permitido con antelación, protegiendo al conductor de multas involuntarias;

  • Infraestructura regional fuera de la capital: El proyecto se extiende a Andiján y Namangán, fomentando la cultura del transporte en las regiones;

  • Comodidad psicológica y facilidad: El conductor puede planificar sus movimientos de un vistazo sin distraerse, reduciendo la fatiga mental.

La digitalización de 2 760 km de carreteras es un gran paso hacia un ecosistema de transporte inteligente y seguro en Uzbekistán.

¿En qué medida cree que esta nueva función de Yandex Maps ayuda a reducir los atascos? ¡Comparta su opinión y esta útil novedad con sus amigos conductores!

Yandex MapsTaskentAndijánNamangánNavegación
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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