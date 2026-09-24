El telescopio espacial Hubble completó su órbita número 200 000 alrededor de la Tierra

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El telescopio espacial Hubble completó su órbita número 200 000 alrededor de la Tierra

El legendario telescopio espacial Hubble ha registrado un hito histórico para la ciencia mundial al completar su órbita número 200 000 alrededor de la Tierra. Operando ininterrumpidamente durante 36 años, este instrumento único sigue siendo una de las herramientas científicas más eficaces en la historia de la humanidad y continúa prestando servicios inigualables en la exploración del cosmos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el aparato ha recorrido más de 8 mil millones de kilómetros durante su actividad y ha realizado más de 1,7 millones de observaciones científicas. Para su aniversario —la órbita número 200 000—, el telescopio se dedicó a medir la velocidad de expansión del universo, es decir, la constante de Hubble.

Investigación científica y nuevas tareas

Actualmente, Hubble continúa observando la supernova «Athena», descubierta en 2025 por el telescopio espacial James Webb. La luz emitida por la explosión de esta estrella atraviesa el cúmulo de galaxias MACS J0417, que actúa como lente gravitacional, generando múltiples imágenes de un mismo fenómeno.

Los científicos esperan la reaparición de «Athena» para marzo de 2027. La medición precisa del tiempo entre estas apariciones permitirá elaborar un mapa de distribución de masa del cúmulo que actúa como lente y precisar parámetros fundamentales como la velocidad de expansión del universo.

Colaboración con telescopios modernos y alta demanda

A pesar de su edad, Hubble mantiene sus ventajas únicas. Opera en los rangos ultravioleta y óptico, lo que complementa perfectamente las observaciones infrarrojas del James Webb y del recientemente lanzado telescopio Nancy Grace Roman. Lanzado al espacio en 1990, el dispositivo trabaja día y noche, desde objetos del sistema solar hasta las galaxias más lejanas.

Los expertos señalan que el interés de la comunidad astronómica por este telescopio crece año tras año. Actualmente, las solicitudes de tiempo de observación presentadas por los científicos superan en 7 veces las capacidades disponibles, lo que demuestra su alto valor científico. A través del sitio oficial de la NASA, se mantiene la posibilidad de seguir las observaciones actuales de Hubble en tiempo real.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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