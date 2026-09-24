Una cola de 412 cm: Identificada la Rapunzel entre los caballos

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Una cola de 412 cm: Identificada la Rapunzel entre los caballos

Jenni, una yegua que vive en Ohio, Estados Unidos, ha captado la atención mundial gracias a su cola extraordinariamente larga. Con 412,62 centímetros, ha entrado en el Libro Guinness de los Récords. Esta longitud equivale casi a la de un Volkswagen Beetle.

El nuevo récord fue registrado oficialmente el 25 de julio de 2026. Jenni pertenece a las estadounidenses Mackenzie Lowe y Rachel Estes y actualmente se encuentra en una escuela de equitación en Spring Valley.

La cola récord de Jenni ha sido cuidada regularmente durante siete años. Curiosamente, su resultado actual supera en casi 32 centímetros el récord establecido en 2007 por una yegua llamada JJS Summer Breeze, cuya cola medía 381 centímetros. Jenni ha superado significativamente esta marca, convirtiéndose en la nueva poseedora del récord entre los caballos de cola larga.

Según su propietaria, Mackenzie Lowe, ocurrió un incidente curioso con su cola antes de que el caballo llegara a su granja. Jenni una vez se arrancó la cola por completo. Cuando fue comprada, su cola ya tocaba el suelo, pero aún no había alcanzado su longitud actual. Jenni es de la raza American Saddlebred, conocida por sus colas largas y gruesas. Sus dueños decidieron no cortársela y, con el tiempo, siguió creciendo.

Una mujer está de pie en un campo junto a un caballo negro con una cola extremadamente larga.

La apariencia inusual de Jenni motivó a sus dueños a perseguir un objetivo más serio. Decidieron intentar establecer un récord mundial con la larga cola del caballo, y el intento fue exitoso. Sin embargo, mantener una cola tan larga no es fácil. Su cuidado requiere varias horas. La cola de Jenni se lava y seca aproximadamente una vez al mes, y luego se trenza de forma especial para protegerla de daños.

El proceso completo de cuidado —lavado, acondicionamiento, desenredado y trenzado— dura en promedio de cuatro a cinco horas. Durante este largo proceso, Jenni a veces se impacienta, pero sus dueños le dan golosinas para ayudarla a mantenerse tranquila hasta que termine el cuidado.

Además, para evitar que Jenni u otros caballos pisen accidentalmente su larga cola, esta se trenza y se coloca en una funda especial. Así, lo que comenzó como un cuidado sencillo convirtió a Jenni en una poseedora de un récord inusual y en la «Rapunzel de los caballos».

Anteriormente, el 16 de septiembre, el Libro Guinness de los Récords también dio a conocer a los caballos más altos y más pequeños del mundo.

JenniRécord GuinnessMackenzie LoweSpring ValleyEquitación
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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