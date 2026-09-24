Doblete de Shomurodov: Uzbekistán vence a Irán 2-1 (video)

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Doblete de Shomurodov: Uzbekistán vence a Irán 2-1 (video)

En el majestuoso estadio « Istiqlol » de Ferganá, se disputó un intenso y reñido partido amistoso internacional entre dos potencias asiáticas: las selecciones nacionales de Uzbekistán e Irán. Bajo los aplausos de miles de aficionados, el partido fue testigo del brillante desempeño del capitán y máximo goleador de nuestro equipo nacional, Eldor Shomurodov. Shomurodov abrió el marcador apenas en el minuto 10, pero al inicio de la segunda parte la lucha se intensificó: en el minuto 49, un intento de Ramin Rezaeian (autogol) igualó el marcador (1-1).

Sin embargo, nuestros representantes recuperaron rápidamente el control del juego y, gracias al doblete de Eldor Shomurodov, quien convirtió un penalti en el minuto 58, volvieron a tomar la delantera (2-1). El aspecto más sorprendente del encuentro se reflejó en las estadísticas paradójicas registradas: aunque la selección de Irán tuvo una superioridad absoluta en la posesión del balón con un 90% frente al 10%, ¡Uzbekistán se mantuvo firme como una roca en defensa, superando totalmente al rival en eficacia de tiros a puerta y contraataques! Abdukodir Khusanov y su baluarte defensivo, junto con la frialdad de Shomurodov en la definición, regalaron una victoria crucial a nuestro país en Ferganá.

¿Cómo es posible derrotar a un gigante como Irán con un 10% de posesión, cómo neutralizaron los defensas centrales a Taremi y Azmoun, y qué impacto tendrá esta victoria en los próximos partidos oficiales de clasificación de nuestra selección?

«Doblete de Shomurodov, estadísticas 90/10 y el furor en el Istiqlol»: Los 5 puntos clave del partido

Hechos y cifras más importantes del encuentro en Ferganá:

  • Los goles de Eldor Shomurodov: El líder de nuestra selección nacional anotó un doblete, marcando en juego abierto en el minuto 10 y de penalti en el minuto 58;

  • Posesión de balón sensacional (10% frente al 90%): Aunque Irán mostró una superioridad del 90% en la posesión, Uzbekistán ejecutó su táctica de contraataque a la perfección;

  • Superioridad en tiros a puerta: A pesar de tener menos el balón, nuestros representantes realizaron 3 tiros a puerta (frente a 2 de Irán), demostrando una gran precisión;

  • Neutralización de los delanteros estrella: Los goleadores iraníes de talla mundial como Mehdi Taremi y Sardar Azmoun no pudieron superar el muro de Khusanov y Nazarov;

  • La victoria de los aficionados de Ferganá: Los aficionados reunidos en el estadio « Istiqlol » celebran el resultado histórico de 2-1 contra un rival de peso.

Uzbekistán – Irán: Análisis técnico detallado del partido

Comparativa de los datos estadísticos registrados en el partido:

Parámetros e indicadores

Selección nacional de Uzbekistán PNG

Selección nacional de Irán PNG

Resultado final

2

1

Autores de los goles

Eldor Shomurodov (10', 58' pen.)

R. Rezaeian / J. Urozov (49' aut.)

Porcentaje de posesión

10%

90%

Número total de tiros

4

4

Tiros a puerta

3 (alta eficacia)

2

Tiros fuera

1

2

Saques de esquina (córners)

3

1

Faltas

7

1

Tarjetas amarillas

1

2

Sustituciones realizadas

2 (Kholmatov, Jiyanov)

3 (Rezaeian, Azmoun y otros)

Análisis táctico y experto: ¿Por qué ganar con un 10% de posesión?

Conclusiones de los analistas de fútbol y del cuerpo técnico:

  • «El ideal del contraataque»: Mientras el equipo iraní movía el balón sin provecho en el centro, Uzbekistán, con la ayuda de Abbos Fayzullaev, Odil Khamrobekov y Aziz Ganiev, organizó una presión rápida y contraataques fulminantes; tener un 10% de posesión no fue una debilidad, sino una táctica para atraer al rival a su propio campo y aprovechar los espacios libres;

  • El alto estatus de Eldor Shomurodov: Nuestro capitán, con experiencia en la Serie A italiana, demuestra ser un verdadero líder al elegir bien su posición frente a defensas iraníes físicamente fuertes, dominando los duelos aéreos y mostrando frialdad en la ejecución de penaltis;

  • La línea defensiva liderada por Khusanov: Abdukodir Khusanov, curtido en el fútbol inglés y en el escenario internacional, casi no permitió que los delanteros estrella de Irán, Mehdi Taremi y Sardar Azmoun, llegaran a posiciones de tiro; Vladimir Nazarov también actuó con seguridad en los momentos decisivos;

  • Rompiendo la barrera psicológica: En los últimos años, la selección de Irán había sido uno de los rivales más difíciles para Uzbekistán; incluso siendo un amistoso, vencerlos aporta una inmensa confianza a nuestros jugadores de cara a la clasificación para la próxima Copa del Mundo y las competiciones oficiales.

Este intenso encuentro en Ferganá demuestra claramente que la selección nacional de Uzbekistán se está convirtiendo en una fuerza poderosa capaz de adaptarse tácticamente a cualquier rival y luchar por el resultado.

¿En su opinión, la táctica de Uzbekistán de ceder la posesión al rival para jugar a la contra puede traer victorias contra gigantes como Irán o Japón en partidos oficiales de clasificación? ¿Qué nota le da personalmente al doblete de Eldor Shomurodov y al juego defensivo de Abdukodir Khusanov? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo dedicado al gran partido de nuestra selección con todos los aficionados al fútbol!

Estadio IstiqlolEldor ShomurodovAbdukodir KhusanovRamin RezaeianFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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