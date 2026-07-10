Un proceso fascinante que sorprende a los científicos: el gusano capaz de regenerarse incluso tras ser cortado en trozos

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Un proceso fascinante que sorprende a los científicos: el gusano capaz de regenerarse incluso tras ser cortado en trozos

Si un humano pierde un dedo, no vuelve a crecer. Pero un gusano plano llamado planaria posee esta capacidad. Puede regenerar las partes perdidas de su cuerpo.

La planaria es una criatura diminuta apenas visible a simple vista. Sin embargo, atrae la atención de los científicos gracias a uno de los procesos más fascinantes de la biología: la capacidad de regeneración.

Si una planaria se corta en dos, cada trozo puede convertirse en un gusano completo independiente. La parte de la cabeza regenera una nueva cola, y la parte de la cola regenera una nueva cabeza. En algunos experimentos, una planaria fue dividida en 279 trozos y se registró que de todos ellos se desarrollaron nuevos gusanos.

Este proceso está relacionado con células especiales en su cuerpo llamadas «neoblastos». Los neoblastos son células madre capaces de convertirse en diversos tejidos corporales.

Cuando el cuerpo sufre daños, estas células se activan. Se multiplican y reforman la parte del cuerpo perdida. Por eso la planaria puede regenerar su cabeza, cola u otras partes.

Al estudiar esta característica, los científicos intentan comprender mejor la regeneración de tejidos humanos, el tratamiento de órganos dañados y los problemas relacionados con el sistema nervioso.

En la naturaleza, el proceso de regeneración se ha formado durante millones de años. La planaria es considerada un modelo vivo fundamental para estudiar este proceso.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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