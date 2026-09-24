Mivi presenta su primer smartphone Mivi One 5G

La marca Mivi, conocida por la fabricación de electrodomésticos y equipos de audio, ha dado su primer paso en el mercado de dispositivos móviles. Según Ixbt.com, la compañía ha presentado oficialmente el primer smartphone de su historia: el modelo Mivi One 5G. El nuevo dispositivo llama la atención por sus elementos de diseño moderno, una apariencia que recuerda en ciertos aspectos a los últimos modelos de iPhone, y unas especificaciones técnicas elevadas para su segmento asequible. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

El smartphone funciona con un sistema operativo moderno, ofreciendo comodidad a los usuarios. Según la información proporcionada por el fabricante, el dispositivo opera bajo Android 16. El software se presenta con una interfaz limpia y casi sin modificaciones, y la empresa promete oficialmente actualizaciones hasta la versión Android 18.

Capacidades técnicas y rendimiento

El hardware del dispositivo está diseñado para realizar tareas diarias sin problemas. El smartphone está equipado con una pantalla HD+ de 6,745 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz. Para una experiencia visual de calidad y protección, se ha utilizado un cristal protector 2.5D. Los acabados alrededor de la pantalla le dan al dispositivo un aspecto moderno.

El modelo Mivi One 5G se basa en el procesador Snapdragon 4 Gen 2, fabricado con un proceso tecnológico de 4 nm. Este chip se complementa con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Según los datos presentados, este dispositivo logró obtener aproximadamente 490 000 puntos en las pruebas AnTuTu, lo cual es una buena cifra para la competencia en el segmento de gama media y baja.

Cámara y tecnologías de audio

En cuanto a las capacidades fotográficas, el nuevo smartphone también posee características únicas. La cámara principal está equipada con un sensor de 50 MP que admite enfoque automático por detección de fase (PDAF). Las especificaciones técnicas precisas del segundo módulo aún no han sido reveladas. En el panel frontal, se ha colocado una cámara de 8 MP para videollamadas y autorretratos.

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es el sistema ClearTalk. Basada en la red neuronal Neural Voice Engine, esta tecnología elimina eficazmente el ruido ambiental durante las llamadas. El sistema suprime con éxito el ruido del transporte, el viento fuerte, las conversaciones cercanas y la música de fondo, mejorando significativamente la calidad de la conversación.

Autonomía y protección del chasis

La fiabilidad y la reserva de energía son criterios clave para los usuarios. El Mivi One 5G cuenta con una batería masiva de 6000 mAh, lo que garantiza un funcionamiento prolongado con una sola carga. Además, el dispositivo admite tecnología de carga rápida de 18 W.

A pesar de la batería de gran capacidad, los ingenieros han logrado mantener unas dimensiones compactas. El grosor del cuerpo del smartphone es de 9,15 mm y su peso es de 210 gramos. Además, el chasis está protegido contra la humedad y el polvo según el estándar IP64, lo que brinda tranquilidad adicional en el uso diario.