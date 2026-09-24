¿Por qué la madre de Bibisara Assaubayeva apoya a Javokhir Sindarov?

En la Olimpiada de Ajedrez que se celebra intensamente en Samarcanda, no solo los ajedrecistas, sino también sus familiares y seguidores están en el centro de atención por su apoyo. Liana Tanjarikova, madre de la famosa ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva, también reveló a qué equipos apoya durante la competición.

Tanjarikova declaró que apoya a la selección de su país natal, Kazajistán, en los torneos femeninos, y a la selección nacional de Uzbekistán en las competiciones masculinas.

«¿A quién apoyo en la Olimpiada? Me lo preguntan a menudo y mi respuesta es sencilla: a ambos países», escribió Liana Tanjarikova en su red social.

Destacó que, naturalmente, deposita una confianza especial en el equipo de Kazajistán en los torneos femeninos. En su opinión, las ajedrecistas kazajas lideradas por Bibisara Assaubayeva deben esforzarse al máximo y luchar por la medalla de oro en esta tierra hospitalaria.

«En los equipos femeninos, por supuesto, Kazajistán ! Nuestras chicas, junto con Bibisara Assaubayeva, deben darlo todo para ganar la medalla de oro en esta tierra acogedora», afirmó.

En la categoría masculina, Tanjarikova apoya a la selección nacional de Uzbekistán. Destacó la juventud, las grandes ambiciones y el talento de alto nivel de los representantes uzbekos.

«Y en los hombres, Uzbekistán ! Los chicos son muy jóvenes, tienen grandes metas y son extremadamente talentosos. Apoyo de todo corazón especialmente a Javokhir Sindarov», subrayó la madre de Bibisara Assaubayeva.

Tanjarikova también explicó la razón de su afecto por la selección de Uzbekistán. Contó que nació en el sur de Kazajistán y creció en un barrio uzbeko. Por eso, para ella, esta competición deportiva entre Kazajistán y Uzbekistán se percibe como una amistad y una celebración común entre dos pueblos hermanos.

«Nací en el sur de Kazajistán y crecí en un barrio uzbeko. Por eso, para mí, esto no es una rivalidad, sino una fiesta para dos pueblos hermanos», escribió Tanjarikova.

Como información, el equipo femenino de Kazajistán ha registrado excelentes resultados desde el inicio de la Olimpiada de Ajedrez. Han logrado 6 victorias consecutivas tras vencer a equipos como Jordania, Colombia, Grecia, España y Azerbaiyán.

El equipo masculino de Uzbekistán también está participando con éxito en la competición. Los jugadores uzbekos lideran la tabla tras 6 rondas con 12 puntos.