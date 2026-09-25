Cristiano Ronaldo: Si Portugal no cuenta conmigo, me iré

Cristiano Ronaldo hizo una declaración abierta sobre su futuro en la selección de Portugal. Destacó que continuará su carrera internacional mientras el pueblo le siga brindando su confianza.

Ronaldo afirmó que si la parte portuguesa o el presidente de la federación dejaran de confiar en él, sería el primero en anunciar su salida del equipo nacional.

«Si Portugal o el presidente no cuentan conmigo, no hay problema, me iré. Seré el primero en comunicarlo».

Sin embargo, el jugador señaló que esto no está ocurriendo actualmente y subrayó que la confianza de los aficionados portugueses le otorga una gran motivación.

«Todo el pueblo portugués cuenta conmigo. Por eso continúo mi carrera».

Esta declaración de Ronaldo demostró una vez más que su trayectoria en la selección aún no ha terminado. Como una de las grandes estrellas del fútbol portugués, sigue trabajando por nuevos objetivos con el equipo nacional.

El punto más importante de las palabras del jugador es simple: mientras haya confianza, Ronaldo estará presente.