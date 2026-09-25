Lionel Messi pone fin a su carrera con la selección de Argentina

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Lionel Messi pone fin a su carrera con la selección de Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha confirmado oficialmente la fecha del último partido del legendario delantero Lionel Messi con la selección nacional. Según informa Goal.com, el jugador de 39 años pondrá fin a su histórica carrera internacional tras un partido amistoso que se disputará en octubre. Así lo reporta Goal.com informa .

Se ha dado a conocer que Lionel Messi disputará su último encuentro con la selección el próximo 6 de octubre contra el equipo nacional de Benín. Este partido, que tendrá lugar en el emblemático estadio Monumental de Buenos Aires, brindará a los aficionados argentinos la oportunidad de despedir a su capitán como se merece.

Cabe recordar que el astro argentino anunció el pasado mes de agosto que pondría fin a su trayectoria en el fútbol internacional. Se espera que este partido de despedida sea un evento cargado de emoción e inolvidable, no solo para el jugador, sino para todo el pueblo argentino.

El partido de despedida y su importancia

En rueda de prensa, el técnico Lionel Scaloni admitió que él mismo presionó para que este partido de despedida se organizara durante esta fecha FIFA. Según sus palabras, el propio entrenador quería estar presente al borde del campo para ser testigo de este momento histórico.

Scaloni declaró en su entrevista: «Creo que un jugador de este nivel merece un homenaje digno. Como no sabemos qué pasará en el futuro, hicimos todo lo posible para que pudiera estar presente en este partido. Es el momento perfecto para sentir el cariño de todos y recibir el respeto que merece». El delantero del Inter Miami sigue siendo el máximo goleador histórico de la selección argentina. Ha marcado 125 goles con la camiseta nacional, cifra que podría aumentar en el partido de octubre.

Además, Lionel Messi tuvo una actuación estelar en su sexto Mundial, anotando ocho goles en ocho partidos. Lionel Scaloni destacó que trabajar con un futbolista de tal magnitud ha sido un honor inmenso y un sueño hecho realidad.

«Dirigirlo ha sido la mayor experiencia de mi vida. No habrá otro igual en la historia del fútbol. Sabemos que destaca no solo por lo que hace en el campo, sino también por sus cualidades humanas fuera de él. Disfrutemos de estos momentos», concluyó el técnico.

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Jahongir Tursunov
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