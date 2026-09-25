El flagship Motorola Signature 27 recibirá soporte para GrapheneOS

El próximo smartphone flagship Signature 27 de Motorola está causando un gran impacto en el mercado de la tecnología móvil. Según IXBT.com, se ha confirmado que este dispositivo será el primer smartphone fuera de la familia Google Pixel en soportar oficialmente el sistema de seguridad GrapheneOS. Esto es lo que informa Ixbt.com .

Se sabe que los desarrolladores de GrapheneOS, uno de los forks de Android centrados en la seguridad, anunciaron su colaboración con Motorola en marzo de este año. Sin embargo, el modelo específico se mantuvo en secreto. Ahora está claro que este estatus recaerá en el nuevo flagship Motorola Signature 27.

Nuevos estándares de seguridad

Hasta ahora, GrapheneOS solo soportaba smartphones Google Pixel, incluyendo modelos desde el Pixel 6 hasta el Pixel 10, así como los dispositivos de la serie «a». La razón principal son las estrictas exigencias de los desarrolladores sobre los mecanismos de protección a nivel de hardware.

En particular, la tecnología Memory Tagging Extension (MTE), que detecta errores de memoria a tiempo y reduce drásticamente el riesgo de explotación de vulnerabilidades, es uno de los requisitos clave. Por ello, la compatibilidad de los nuevos dispositivos depende no solo del CPU, sino también de cómo se implementan las funciones de protección en el hardware.

Capacidades técnicas y nuevas oportunidades

Es interesante notar que, aunque los chips Tensor G6 de los futuros Google Pixel 11 soportan técnicamente la tecnología MTE, esta capacidad está desactivada a nivel de hardware. Por lo tanto, el soporte oficial futuro para los nuevos Pixel sigue siendo una incógnita. El nuevo Motorola Signature 27 cumple plenamente con los requisitos de GrapheneOS al contar con el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que soporta MTE de forma nativa.

Aunque el smartphone aún no ha sido revelado por completo, ya se conocen algunas de sus características avanzadas. El dispositivo contará con un sensor principal Sony Lytia 910 de 50 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP y un sistema acústico de alta fidelidad Bang & Olufsen. Además, el fabricante promete 7 años de actualizaciones de software regulares para este modelo.

A diferencia del Android estándar

GrapheneOS se diferencia del Android convencional por sus mecanismos de protección reforzados y el aislamiento estricto de los servicios de Google. Si el usuario lo necesita, puede instalar los servicios de Google Play, pero todos sus componentes funcionan en un entorno aislado sin privilegios de sistema.

Los expertos señalan que se espera que otros smartphones de la marca Motorola reciban soporte para GrapheneOS en el futuro. Sin embargo, los autores del proyecto aún no han revelado los nombres de otros modelos específicos.