Toyota desplegará 400 000 robots en sus fábricas a partir de 2028

El gigante automotriz japonés Toyota Motor Group invertirá masivamente a partir de 2028 para dotar a sus fábricas de una fuerza laboral robotizada. Según el plan, la empresa destinará 6,42 mil millones de dólares anuales a este objetivo. Según ixbt.com, esta iniciativa a gran escala marcará una nueva etapa en la industria automotriz, orientada no solo a aumentar la eficiencia de las plantas, sino también a modernizar radicalmente los procesos de producción. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La nueva estrategia contempla la instalación de un total de 400 000 robots, de los cuales 150 000 se destinarán directamente a las plantas de ensamblaje de Toyota, mientras que los 250 000 restantes se ubicarán en las fábricas del grupo que producen componentes y materiales. Este paso se considera fundamental para mantener la ventaja tecnológica en la industria automotriz global y adaptarse a las demandas modernas.

Colaboración entre humanos y robots

La dirección de la empresa ha respondido a las preocupaciones sobre la reducción de puestos de trabajo en este proceso. Hiroki Nakadzima, vicepresidente ejecutivo de Toyota, destacó en una entrevista con Nikkei Asia que el objetivo principal de la empresa no es reemplazar a los humanos, sino crear un entorno donde los robots y las personas convivan y trabajen en armonía.

Actualmente, Toyota ha comenzado a introducir robots humanoides llamados ELEY en sus líneas de ensamblaje. Estos dispositivos, que se desplazan sobre ruedas, tienen la capacidad de aprender de los operadores humanos. Los empleados, utilizando dispositivos especiales que replican la forma de los dedos del robot, demuestran físicamente a la máquina los movimientos que requieren motricidad fina. No obstante, la empresa aún no ha revelado cuántos robots se han puesto en marcha ni qué proporción de humanoides tendrá el parque futuro de 400 000 unidades.

La carrera global por la robotización en la industria automotriz

Según la Federación Internacional de Robótica , la industria automotriz sigue siendo el mayor consumidor de robots industriales. Solo en 2024, China instaló 2 millones de unidades, Japón 450 500, mientras que Estados Unidos y Corea del Sur instalaron 34 200 y 30 600 respectivamente. Sin embargo, apostar específicamente por robots humanoides es una tendencia relativamente nueva.

Los fabricantes esperan que los humanoides puedan realizar diversas tareas en talleres adaptados a humanos y adaptarse más fácilmente al sistema. La empresa surcoreana Hyundai también se ha unido a esta carrera. Planea introducir los robots humanoides Atlas, desarrollados por su filial estadounidense Boston Dynamics, a partir de 2028. Asimismo, los fabricantes de vehículos eléctricos chinos Xpeng y Nio están trabajando en sus propios robots humanoides o invirtiendo en ellos.

Según los expertos, problemas fundamentales como la seguridad al trabajar junto a humanos, la eficiencia económica frente al trabajo vivo y la viabilidad de producir estas máquinas en masa aún no se han resuelto por completo. A pesar de ello, ante el envejecimiento de la mano de obra cualificada, los sindicatos siguen expresando sus preocupaciones sobre los salarios y el riesgo de despidos.